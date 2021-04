Fyzické doteky, které muži milují, i když nejde o sex. Nezapomínejte na ně

Mám hrozně rád, když s partnerkou jedeme autem a zatímco já řídím, ona mi začne lehce konečky prstů projíždět vlasy a jemně mi masíruje krk zezadu. Je to strašně příjemné a zároveň v tom necítím žádný erotický záměr, protože se musím soustředit na řízení. Nikdy jsem si o tento způsob rozmazlování neříkal, partnerka to dělá sama od sebe a spontánně, o to víc to oceňuji.

FILIP: Mnutí uší

Když mi partnerka mne uši, je to pro mě nepopsatelně slastný pocit. V mém životě byla bohužel jen jedna, která to dělala, ani nevím, jak na to přišla. Do té doby by mě nenapadlo něco takového chtít a vůbec jsem netušil, jak moc to ocením. Když mi mnula uši, vyvolalo to ve mně ten nejzvláštnější pocit euforie, jaký jsem kdy zažil.