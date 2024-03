Obličej prozradí víc, než si myslíte: Povahu, sexuální apetit, ale i nemoci

Údajně je to tak, že pokud se na obličeji objeví byť jediný „nepatřičný“ znak, signalizuje dispozici k nějaké chorobě. Včasnou změnou životního stylu, stravování a podobně se dá potíž ještě odvrátit. Když je takových nedostatků na obličeji několik, nemoc pravděpodobně už propukla, a měla by se léčit. Některé obvyklé věci – například příznaky vyčerpání vepsané do obličeje – dokážete jistě rozpoznat sami. Když ale máte podezření na něco závažnějšího, vyhledejte co nejdříve lékaře.

Vysoké čelo prý značí filozofické zaměření