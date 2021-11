GÁBINA (40): Podvedla jsem přítele se šéfem, nakonec ale nelituji

Foto: iStock

Co se tváří nedostupně, to je tím přitažlivější. Ale co když se z jednoho úletu vyklube něco úplně nového? Gábina si to zažila na vlastní kůži, ochutnala zakázané ovoce, ale dnes je ráda, že se to stalo.