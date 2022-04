Garth, Culkin, Davis: Herci, kteří opustili Hollywood a dnes se živí běžnou prací

Tiffany Darwish

Slavná popstar z osmdesátých let Tiffany vydala v roce 1987 svoji první píseň s názvem Danny a také debutové album Tiffany. Bylo jí pouhých šestnáct let, když se stala nejmladší zpěvačkou, jejíž písně pronikly do čela hitparád, a měla skvěle nakročeno v pěvecké kariéře i díky coveru písně I Saw Him Standing There od Beatles. V devadesátých letech však její kariéra začala stagnovat a dnes vlastní malý butik s oblečením. Zpěvu se ale nikdy úplně nevzdala a své tehdejší slávy využívá dodnes. Příležitostně objíždí menší festivaly a propaguje své podnikání.