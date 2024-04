Nějak se necítíte, špatně usínáte? Přijela jste na dovolenou do penzionu a od začátku vám to místo přijde divné? Možná stojí na místě geopatogenních zón. Ty nejsou vidět, cítit ani slyšet, nemají žádnou hmotnost, a přesto dokážou s naším životem pěkně zamávat.

Co jsou to geopatogenní zóny?

O co jde, když mluvíme o geopatogenních zónách? Zjednodušeně je to energie vyzařující ze země, která negativně narušuje aurické (energetické) pole všeho živého. Zažila jste někdy, že vejdete do budovy nebo místnosti a už od první chvíle se tam necítíte dobře, aniž by k tomu byl nějaký důvod? To vás tělo informuje o tom, že se nacházíte ve vlivu geopatogenní zóny – dříve se říkalo dračí žíly.

Učení o geopatogenních zónách je staré už 4000 let, poprvé se objevilo v Číně, současná věda ale geopatogenní zóny neuznává, protože pro vědu neexistuje objektivní způsob, jak je změřit. Je tedy na vás, zda na ně budete věřit, nebo ne, zda připustíme existenci něčeho, co není vědecky doložitelné a změřitelné.

Jak vznikají geopatogenní zóny

Způsobů, jak vznikají, je mnoho. Můžou to být různé podzemní anomálie jako tektonické posuny zemských vrstev, praskliny, jeskyně, podzemní prameny a taky místa, kde se setkávají různé druhy hornin.

Míra škodlivosti není vždycky stejná. Záleží na délce, tvaru a hloubce zóny. Směs energií vycházejících v daném místě ze Země je pak silou, která působí na naše zdraví. Většina nám nevadí, ovšem jsou místa, která nám můžou svou negativní energií narušit zdraví nebo psychickou rovnováhu.

Měření geopatogenních zón

Pokud nejste senzibilka nebo proutkařka, tak je nepoznáte. Existují však laické metody, které by vám mohly leccos napovědět. Například se říká, že stačí pomoc zvířat. Dříve, než si dávný hospodář umístil někam postel, pustil do prázdné místnosti psa. Kam si pes lehl, tam bylo nejpříhodnější místo odpočinku i pro jeho pána.

Dům se stavěl tam, kde si lehla kráva vypuštěná na stavební pozemek. O kočkách se zase říká, že geopatogenní zóny milují, takže se usadí přesně tam, kde vy byste neměla. Na špatných energiích si stavějí domovy i mravenci a vosy. A stejně jsou na tom některé rostliny. Negativní energie dělají dobře dubům, asparágusu, houbám a difenbachiím.

Děti, nemocní a těhotné ženy jsou na zóny o jeden až dva stupně citlivější. Bdělý, zdravý a aktivní člověk nebo lidé nad 56 let jsou citliví méně, tedy zóny jim ubližují méně.

Co s vámi udělají?

Jestliže jste vystavena působení geopatogenní zóny jen krátkodobě, vadit vám to nebude. Pokud se ale v jejím poli pohybujete celý den nebo na ní dokonce spíte, ovlivní to jak vaše zdraví, tak duši. Začnete trpět různými chorobami, které se budou záhadně vracet. Budete se cítit unavená a nervózní. Malé děti taková místa cítí daleko intenzivněji než my dospělí, takže pokud mají na geopatogenní zóně postýlku, stále se budí, pláčou, ve spánku cestují a ráno je najdete natlačené v rohu nebo chtějí stále k rodičům do postele.

Tvar patogenní zóny není v prostoru ničím omezený. Neexistuje žádná překážka, která by ji zarazila.

Zaměstnanci budov stojících na tektonickém zlomu mají mnohem vyšší nemocnost než ostatní. Lidé, kteří se na negativních zónách zdržují často, špatně reagují na akupunkturu a homeopatii. Dračí žíly způsobené poruchami v zemské kůře odstranit nelze. Jedině se můžete pokusit jejich dopady zmírnit. Nejlepším řešením je upravit domácnost podle jejich výskytu a síly. Přesunout sedací nábytek, postel, psací stůl…, prostě místa, kde se dlouho zdržujete na jednom místě.