George Clooney slaví 60: Žil s čuníkem, přátelí se s princem a byl zatčen

Přátelí se se šlechtou

George Clooney se velmi přátelí s britskou královskou rodinou. Právě proto on a jeho žena Amal Clooney obdrželi pozvání na královskou svatbu prince Harryho a herečky Meghan Markle. Přátelství mezi ním a princem Harrym pokračuje i poté, co se princova rodina rozhodla vzdát svých královských výsad a odstěhovat se do Ameriky. George Clooney má svoje letní sídlo u italského jezera Como, vilu z 18. století nesoucí název Oleandra. Princ Harry a jeho rodina na ni údajně mají permanentní pozvání. A co víc, Clooneyovi se stali kmotry syna prince Harryho a Meghan!

