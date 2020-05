Gilmorova děvčata slaví 20 let: Co s nimi měli společné Ryan Gosling a Yoko Ono?

První díl veleúspěšného seriálu Gilmorova děvčata spatřil světlo světa v říjnu před dvaceti lety, tedy v roce 2000, poslední díl pak o sedm let později. Herci trávili na place často až dvacet hodin denně, a postupně tak vzniklo 135 epizod rozdělených do 7 sérií. Co jste možná o natáčení nevěděla?