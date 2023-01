Gynekologické záněty trápí většinu žen: 5 zásad, jak jim můžete předcházet

Když k němu dojde, je zároveň narušená i jeho obranyschopnost. A to už je jen malý krůček ke vzniku nepříjemného gynekologického zánětu. Dbejte na to, čím se myjete. Obyčejné mýdlo se zásaditým pH nepoužívejte. Pochva má „uvnitř“ pH naopak kyselé, proto může klasické mýdlo narušit její imunitu. Kupte si raději specializované mycí prostředky určené přímo pro intimní hygienu s přizpůsobeným pH, které seženete v lékárně nebo drogerii.

Podle odborníků je pro prevenci nejdůležitější správná hygiena. Rčení „všeho s mírou“ ovšem platí i v případě mytí intimních partií. Jde o to, abyste dosáhla správné, zdravé rovnováhy. Udržujte svůj klín v čistotě, vyhnete se tím rozvoji škodlivých mikroorganismů vyvolávajících záněty. Zároveň to ale nepřehánějte, předejdete tak narušení přirozeného vaginálního prostředí.

Na naše celkové zdraví a imunitu má vliv i to, co a jak jíme. Kvůli nadměrné konzumaci bílé mouky a cukru mohou být vaše intimní partie k zánětu náchylnější. Naopak zdravá pestrá strava s dostatkem zeleniny a ovoce, pravidelný pitný režim a kvalitní spánek celkové imunitě organismu prospívají. Díky tomu budete připravená čelit všem možným hrozbám a bakteriím, samozřejmě i „tam dole“.

Neriskujte ani kvůli chtíči

Když nemáte jenom jednoho sexuálního partnera, neriskujte a při intimních chvílích se vždy chraňte. Nejbezpečnější je kondom, který vás chrání nejen před otěhotněním, ale také před vniknutím bakterií z okolního prostředí do pochvy. Pamatujte i na to, že po análním sexu by neměl následovat pohlavní styk, protože byste si do pochvy mohla zanést nežádoucí bakterie.