Haas, Nový, Beneš: Prvorepublikoví milovníci a jejich tajemství

Na plátně vystupovali jako zkušení svůdníci, v reálném životě jim fanynky padaly k nohám. Jaký ale byl ve skutečnosti milostný život slavných hvězd za první republiky?

Hugo Haas: Zábavný a prostopášný bonviván Patřil k nejslavnějším hercům tehdejší doby, exceloval v každé roli, kterou dostal. Skvělý byl zejména ve filmu Mravnost nade vše. Tou se však v životě dvakrát neřídil. Měl rád rychlá auta, bouřlivé večírky a kokain. No, a samozřejmě i ženy. Ženy ho milovaly – byl totiž bonviván, který dokázal bavit celou společnost. Jeho postelí prošla celá řada žen, slavné nevyjímaje. Ať už to byly Adina Mandlová, Ljuba Hermanová, Olga Scheinpflugová či mnohé další. Ve svých pamětech například vzpomíná Otakar Vávra, že když šel Haas po Národní třídě, neminul jedinou ženu, která by se za ním neohlédla a neusmála. „Byl to vyloženě postelový typ." V roce 1937 se však seznámil s Marií Bibikoff, které v žilách kolovala modrá krev. Láska byla na světě a Bibi, jak jí Haas říkal, dokázala to, co jiné před ní nedokázaly – zkrotila ho. Prostopášný Hugo se nakonec vždy vrátil k ní.

Rolf Wanka Říkalo se mu „náš Rudolph Valentino" podle legendárního hollywoodského milovníka. Rolf měl šarm a ženám se pokaždé rozbušilo srdce, když ho spatřily na plátně. Přitom herec nebyl kdovíjaký, ale jeho sex-appeal přebil i herecké nedostatky. Právě on byl jediným českým hercem, který měl i hollywoodský styl. Hercem se stal, protože prostě chtěl. Jeho hvězda vyletěla rychlostí blesku a rychle taky zmizela. Ovšem fanynky na něj vzpomínají dodnes. Byl tak trochu uličník, dobrodruh a nádherný chlap, kterého tehdejší zejména ženské časopisy opěvovaly. A když se objevil na plátně do půl těla, ženy doslova omdlévaly. Navíc oplýval noblesou, šlechtickým chováním a vybranou mluvou. Která by odolala?

Oldřich Nový: Zkušený milovník Kristián Spočítat ženy, které spočinuly Novému v náručí na jevišti a ve filmu, by bylo těžké. Na Adinu Mandlovou nedal dopustit a kromě toho, že spolu ladili ve filmu, prožili spolu i románek. Naprosto výsadní postavení měla v jeho životě Hana Vítová, která se stala i kmotrou jeho adoptivní dcery Jany. S Hanou se stýkal Nový až do konce života. S Natašou Gollovou ho zase spojovala noblesa a vzdělanost. A čím byl Nový proslulý? Před filmovým polibkem si vždy navlhčil rty i špičku jazyka parfémem. Za všech okolností byl gentleman – ženám otvíral dveře, pomáhal do kabátu či přisunoval židli. Ne nadarmo na něj jeho žena Alice žárlila. Ovšem jedno mu nelze upřít. I když byla Židovka, během války se s ní nerozvedl.

Antonín Novotný: Milovník s melancholickýma očima Neodolatelný byl ve filmech Tři vejce do skla, Hotel Modrá hvězda, Katakomby i ve slavném filmu Škola základ života. Elegantní a pohledný herec se nedá zapomenout. Jeho filmová kariéra byla nedlouhá (jedenáct let) a byla plná filmových milovníků, mladých hrdinů a sympaťáků. Kdo by se do něj nezakoukal. On byl však věrný své manželce Dolly, kterou si vzal v roce 1938. Hereckou kariéru po válce vyměnil za vědeckou, získal titul inženýra chemie a od té doby se věnoval už jen své milované chemii. Jeho některé objevy a vynálezy se stále používají.

Raul Schránil: Šarmantní elegán musel před fanynkami utíkat Pocházel z rodiny právníka, který pracoval ve vysokých funkcích, a dcery generálního inspektora panství hraběte Šlika. Vystudoval dijonské lyceum a skvěle ovládal francouzštinu a němčinu. Od roku 1935 se začal objevovat ve filmech, jako byly například Kristián, Eva tropí hlouposti, Nebe a dudy – samozřejmě v rolích milovníků. Nemůžeme se divit, byl přitažlivý, vysoký a měl vrozené charisma, které ho k tomu doslova předurčovalo. I když byl dvakrát ženatý, žádné aférky v jeho životě nenajdeme. Přitom obdivovatelek měl spoustu, před některými musel dokonce i utíkat! Na plátně byl romantik a svůdník, jinak byl věrný manžel s výborným chováním. Až do konce života chodil elegantně oblékaný, vždy oholený a upravený. Na rozdíl od jiných dokázal odolat Adině Mandlové, která si na něj brousila zuby. Ve svých vzpomínkách o ní Raul říká: „Jednou mi udělala návrh, ale já neměl důvod. Měl jsem krásnou manželku. Zůstali jsme jen přáteli, a dokonce jsme si vykali." Jeho první ženou byla manekýna Růžena Havelková, s níž měl dvě děti. Podruhé si vzal o dvacet let mladší herečku Věru Liškovou.

Otomar Korbelář Otomar Korbelář byl přímo předurčen k tomu stát se velkým idolem žen. Vybízela k tomu jeho krásná postava, sošná figura, pohyb po jevišti i výrazný, nízko položený hlas. K tomu všemu byl navíc výborný zpěvák, a podmaňoval si tak srdce mnoha žen. Není proto divu, že po slabších začátcích byl velmi často obsazován do charakterních rolí, nejčastěji ale hrál právě milovníky. Jeho kouzlu na plátně podléhaly krásné herečky jako Adina Mandlová, Hana Vítová či Zita Kabátová, jeho nejčastější hereckou partnerkou ale byla Nataša Gollová. V soukromém životě se stihl oženit hned dvakrát, ale až druhé manželství mu přineslo dceru.

Karel Lamač Jméno Karel Lamač opravdu odpovídalo svému nositeli. Slavný režisér, který natočil skvělé prvorepublikové komedie jako U pokladny stál nebo Ducháček to zařídí, byl opravdu lamač dívčích a ženských srdcí. Ač se neobjevoval na stříbrném plátně, měl nespočet krásných milenek. Jeho kouzlu podlehla i slavná Lída Baarová, která ve svých pamětech přiznala, že právě Lamač ji připravil o panenství: „Bylo mi sotva 18 let a on to s takovými mláďaty uměl. Každý muž, jenž se zamiloval do některé herečky, stejně dříve nebo později zjistil, že už je přinejmenším druhý. První byl vždycky Lamač."

Gustav Nezval: Tajný románek se Štěpničkovou? Měl být knězem, ale vystudoval průmyslovku a chvíli se živil jako kreslič. Hrál však ochotnicky divadlo, až se dostal v roce 1937 ke své první roli ve filmu Jarčin profesor, kterou se proslavil. Na světě byl nový milovník: statný, se sportovní postavou, uhrančivýma očima a s kavalírským vystupováním. Stačí si jen vybavit jeho černého myslivce z Babičky nebo nadporučíka Vargu z Nočního motýla! Jeho pohled doslova volal po tom, aby před ním ženy padaly na kolena. Zbožňovaný idol byl vzorný otec a s manželkou Gertrudou Nortenovou prožil 57 let! Rodina pro něj byla vše, a i když dostával milostné dopisy od svých fanynek, avantýry nebyly jeho. Přesto jedno tajemství měl – podle svědectví herečky Evy Klepáčové udržoval milostný poměr s Jiřinou Štěpničkovou. Prý spolu měli intenzivní vztah, k rozvodu ale nikdy nedošlo. Pravdu už se zřejmě nedozvíme.

Svatopluk Beneš: Kavalír, kterého zaučovala Mandlová Pozoruhodný herec byl vždy šarmantní a seriózní, kokain sice nešňupal, ale v mladých letech měl desítky milostných aférek. Krásné ženy k němu patřily, ale vždy byl gentleman. Při natáčení filmu Léto se zamiloval do kolegyně Marie Glázrové, ovšem jak sám později řekl, šlo o platonickou lásku, ona jeho city neopětovala. Později prožil velmi vášnivý poměr s Adinou Mandlovou. Jak sám Beneš prozradil, byl to tak vášnivý vztah, že občas lítaly i talíře a rozbíjelo se sklo či nábytek. Elegán Beneš však všechny tyto známosti prožil jako svobodný, později ho to přestalo bavit. Nakonec i tento jeden z největších milovníků stejně jako Raul Schránil prožil větší část svého života vedle jedné milované ženy. Benešovou láskou na celý život se nakonec stala jeho druhá žena Boženka. Byla tolerantní a nikdy ho nepodezírala. Jak sám Beneš přiznal, právě to ho prý zavazovalo nejvíc. I když byl doslova obletovaný ženami, hledal něco trvalejšího. A to našel ve své Božence.