Hádky mohou pomoci vašemu vztahu: Jak je využít ve váš prospěch?

Jen těžko najdete člověka, který by měl rád hádky a užíval by si je. A také jen těžko najdete vztah, ve kterém nikdy k žádným hádkám nedochází. Určitě i v tom vašem to občas zabouří, nedělejte si ale těžkou hlavu. Hádky mohou být prospěšné!

Hádky zlepší komunikaci Možná vám občas komunikace ve vztahu dělá problémy, neumíte být tak úplně přímá a otevřená a věci, které vás trápí, dusíte v sobě, dokud to ve vás prostě nebouchne. Sice to není ideální scénář, jak by měl váš vztah fungovat, ale když už nic jiného, je dobré, že se váš partner alespoň dozví, že je nějaký problém, o kterém možná až doposud neměl tušení. Takže ano, hádky svým způsobem dokážou řešit nesrovnalosti ve vašem vztahu.

Pomáhají předejít dalším hádkám Samozřejmě asi jen těžko najdete někoho, kdo se rád hádá. Pravděpodobně ani vy nevyhledáváte dusnou atmosféru, zvýšené hlasy a výčitky. Pravdou ale je, že hádkou se zbavíte minimálně jednoho problému, který vás trápí. A to je posun vpřed, protože do budoucna to znamená, že vám jedna hádka ubyla! Pokud ji samozřejmě nenahradíte dalším problémem, to je ale zase už jiný příběh.

Naučíte se něco o svém partnerovi i o sobě Když dojde k hádce, většinou máme pocit, že je náš problém nejdůležitější, a občas nás ani nenapadne, že by něco mohl řešit i partner, případně, že nějaké ty chyby mohou být i na naší straně. A právě hádky dokážou otevřít oči. Zjistíte tak totiž, co trápí vašeho partnera a naučíte se i něco o sobě, což vede k tomu, že na sobě můžete začít pracovat. A kdo by nechtěl být lepším člověkem?

Hádky posilují vztah Máme samozřejmě na mysli ty občasné. Pokud spolu už nedokážete komunikovat jinak než v hádce, je váš problém o dost hlubší. Hádáte-li se ale jen příležitostně, není třeba kvůli tomu věšet hlavu. Berte to tak, že každá hádka, kterou spolu vyřešíte a ustojíte, zase o něco víc upevní váš vztah. Není-li krize tak hluboká, že už nemá řešení, dokazujete si tím vlastně to, že i přes občasnou nepřízeň osudu vám stále stojí za to být jeden s druhým.