HANA (54): Manžel chytá druhý dech, řeší jen svůj vzhled. Začíná to být směšné

Po letech soužití s partnerem se může stát, že vás dotyčný nemile překvapí. Hana neví, co si myslet o plánech svého manžela, který se chystá do důchodu.

Měli jsme vždycky v manželství vyrovnaný vztah, plánovali jsme všechno společně a většinou se shodli na řešení, pokud ne, našli jsme kompromis ke spokojenosti všech. Ať šlo o bydlení, výchovu dětí nebo o způsob trávení dovolené. Dnes už máme naše tři dcery dospělé, a tak jsme zůstali s manželem sami.

Manželovi se přiblížil na dosah odchod do důchodu, zbývá mu necelý rok aktivního zaměstnání a vždycky se těšil, že budeme spolu v důchodu cestovat a věnovat se svým koníčkům. Měla jsem podobnou představu a nikdy by mě nenapadlo, že si chlap může umanout v tomhle věku mládnout a chytat druhý dech.

Jestli je sám se sebou nespokojený, myslím, že nemá důvod – vypadá dobře, nikdo mu jeho věk nehádá, až na nějaké drobné občasné potíže je zdravý, takže jediné, co mu vadí (podle jeho slov), je to, že mladý věk se vrátit nedá. Ale přesto se rozhodl, že to zatracené ztracené mládí bude chytat.

Začal mě seznamovat se svými kroky dost opatrně (zřejmě abych se nevylekala), nemá asi stoprocentní jistotu, že nabral správný směr. Nejdříve se pustil do cvičení, což mě tolik nepřekvapovalo, protože jsme se rekreačnímu sportu věnovali: jezdili jsme na cyklistické výlety i s dětmi, když byly menší, dovolené byly vždycky převážně turistické.

Jenže teď se manžel upsal fitku, kam chodí dvakrát, někdy i třikrát týdně. A stejně jako mnohem mladší klienti se týrá na různých strojích a zařízeních, aby, než do důchodu půjde, našel bývalou pružnost a sílu (a aby, jak říká, nevypadal jak dědek v důchodu). Bylo by mi to k smíchu, kdybych neviděla, jak ho to zmáhá, ale na moje doporučení, že by se měl věnovat jinému druhu cvičení, na to nedbá a trpí.

Naše dcery pro to nemají už vůbec pochopení, dostaly se s otcem do prudké debaty, manžel má dojem, že se mu holky vysmívají, místo aby ocenily, že chce vypadat k světu. A tak přešel do další fáze „omlazování“ – přestal chodit ke svému holiči a zkusil kadeřnický salon, v kterém mu udělají modernější střih. Také si začal pěstovat třídenní strniště a před zrcadlem a v koupelně tráví pomalu víc času než já.

Čekám, kdy přijde s nápadem, že by si mohl nechat barvit vlasy, ty nemá ještě úplně šedivé, ale už se nechal slyšet, že by to chtělo oživit původní barvu. Že jsem nebyla zrovna nadšená tímto nápadem, se ho dotklo, určitě si v salonu postěžuje, jak má nechápavou manželku.

Tak jen čekám, kdy přijde s tím, že musí začít chodit na kosmetiku. Bere to opravdu důkladně, brouzdá po internetu a čte si, co všechno mohou pánové podstoupit, aby lépe vypadali. Zatím se nevyslovil nahlas, koupil si jen pár kelímků pleťových krémů, i když na to „strniště“ se mu špatně aplikují.

Určitě hodlá omladit šatník, ale v tom ho podporovat a usměrňovat nebudu, musí se rozhodnout sám, co chce nosit. Vždycky dával přednost spíš sportovnímu stylu oblékání, a jestli se chystá v důchodu vypadat jak diskotéková hvězda, jeho volba. Možná dojde i na samotnou diskotéku.

Švagrová nad tím vším kroutí hlavou, prý bych se měla víc snažit manžela usměrnit, aby se nezesměšnil. Já si naopak myslím, že si svůj druhý dech musí prodýchat sám, i za cenu toho, že se mu za zády budou mladí pošklebovat. Určitě to nevydrží tak dlouho, aby v tomhle stylu pokračoval, až opravdu do důchodu nastoupí. Možná zase vytáhneme kola nebo nahodíme batohy na záda a vyrazíme spolu jako dřív. Do té doby ať si to užívá podle svého.