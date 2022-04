Hana s manželem propadli nudismu už v mládí. Nahota doma nebo na dovolené pro ně byla vždy normální a přirozená. Jejich dětem, zejména dceři, to však není po chuti. Své rodiče nerada vidí nahé a nudismus neuznává. Brzy má jet Hana, její manžel a vnoučata na dovolenou k moři. Hana bude muset udělat dceři ústupek a nudismu se tam vyhnout velkým obloukem.

Každý z nás je na něco trošku ujetý. Někdo miluje čokoládu, jiný má rád motorky, někdo spí rád pod širákem a já s manželem máme rádi vlastní nahotu. Bylo nám tehdy nějakých pětadvacet let, když se k nám ze zahraničí dostal nudismus.

V té době jsme s Milošem měli jedno dítě a v nudismu jsme se zhlédli. Dnes je nám přes šedesát a nic se na tom nezměnilo. Jediné, co mě teď trápí, je to, že máme jet na dovolenou s vnoučaty. Naše nahota by tam mohla být velkým problémem.

Nahotu vnímáme jako přirozenou věc. Díky tomu si na nic nemusíme hrát a jsme to prostě my. Nemáme rádi těsné mokré plavky, které všude řežou a studí. Vadí mi, když mám vypálenou plavkovou podprsenku a nejsem všude stejně opálená. Nikdy jsem nahotu nevnímala tak, že bych se před někým chtěla ukazovat. Beru ji spíš jako svoji přirozenost a vidím v tom určitou pohodlnost. A nejde jenom o dovolenou a letní koupání.

I když jsme doma, tak je pro nás nahota důležitá. Doma rádi spíme bez pyžam, jen tak, v rouše Evině. Je jedno, jestli je zima, nebo léto. Prostě je nám to tak pohodlné. Často jsem doma chodila jen v lehkých šatech bez spodního prádla. Dokud byly naše děti malé, nebyl s nahotou doma problém. Děti kolem nás také rády běhaly nahaté a byly tak šťastné.

Jak se ale dostávaly do puberty, začínaly si víc všímat rozdílů mezi mužem a ženou a já jsem z naší nahoty měla špatný pocit. Snažili jsme se to tedy omezovat a být nazí jenom v ložnici a koupelně. Když se však jelo na dovolenou, tak to bylo něco jiného. Tam jsme si svou nahotu nechtěli nechat vzít. Možná proto s námi děti v pubertě už tolik jezdit nechtěly.

Snažili jsme se je naučit, že se za své tělo nemusejí stydět a nahota je přirozená a normální věc. Chtěli jsme jim z nás předat to, že doma a v soukromí se nahoty určitě bát nemusejí. I přesto se nejstarší dcera s naší zálibou nikdy nesmířila. Vždy jí vadilo, když jsme na dovolených trávili čas na nudaplážích. Sama pak chodila na vedlejší normální pláže, jen aby nemusela být s námi.

Také doma jí to vždy vadilo. Nikdy to neřekla přímo, ale já jsem to na ní viděla. Několikrát jsem jí chtěla vysvětlit, proč je pro nás nahota doma pohodlná a tak přirozená, ale nikdy se mnou o tom moc mluvit nechtěla. Do ničeho jsme ji netlačili a nechali jsme na ní, aby si svoji cestu našla sama. A tak se vydala opačným směrem než my.

Blíží se léto a my letos máme vzít dceřiny děti na dovolenou. Jedná se o čtrnáct dnů, kdy si dcera ani její manžel nemohou vzít z práce volno, tak nám všem zaplatí dovolenou u moře. Moc se na vnoučata těším. Je to naše první taková dovolená a jistě si to užijeme. Jen mě trochu trápí představa, že se na tu dobu budu muset vzdát svého komfortu a nahoty.

Už předem nás dcera s manželem upozorňovali, že si nepřejí, abychom před dětmi chodili nazí. Respektují to, že si u sebe doma tak chodíme, ale na dovolené s dětmi si to nepřejí. Chápu je a dokážu pochopit i to, že by to dětem mohlo být nepříjemné. Vidět starou vrásčitou babičku s dědou nahé asi není nejhezčí pohled. Na druhou stranu jsou to ještě malé děti – Ivance je sedm a Petříkovi pět.

Nechci a ani nebudu dceři dávat žádná ultimáta. Je to ale věc, která mě teď trápí, a já trochu přemýšlím, jestli jsme k tomu nepřistupovali celý život špatně. Byla naše nahota doma normální? A neměli jsme dovolené trávit raději na normálních plážích s jinými rodinami a dětmi? Není snad právě proto naše dcera tak zablokovaná a kvůli tomu jí jakákoliv nahota nepřijde normální? Ať je to jakkoliv, budu samozřejmě dceřino přání respektovat.