Hana Vítová: Vařila manželově milence a zemřela opuštěná

Narodila se v roce 1914 jako Jana Lašková do rodiny operních pěvců. Janin otec uměl vedle zpěvu také šest jazyků, a Jana tak měla od malička dobrou průpravu do života. Velmi brzo se naučila anglicky, německy a rusky. Měla výborné hudební vzdělání a rodiče si přáli, aby šla v jejich šlépějích.

Vítová pak hrála v několika divadlech. Poznala práci Buriana, Nového a obklopovala se těmi nejlepšími herci a komiky té doby. Brzo si jí všiml film a v předválečné době i během okupace natočila třeba deset snímků za rok. Hned druhý film Peníze nebo život ji vystřelil do hvězdných výšek. Ve filmu zazněl hit Život je jen náhoda, který nazpívala s Ljubou Hermanovou. Hana šla z role do role, objevila se ve skvělých snímcích Dům na předměstí, Jarčin profesor, Cech panen kutnohorských či Valentin Dobrotivý.

Dcera spáchala sebevraždu

Její soukromý život byl proti tomu pracovnímu velká tragédie. Dvakrát se vdala, ani jednou to nevyšlo. Druhý manžel byl šéfredaktor Kinorevue Bedřich Rádl, s ním měla dceru Bedřišku. Ta se narodila šest let po svatbě v roce 1946. Ovšem už v roce 1955 přišel rozvod, Rádl si navíc do jejich společného bytu přivedl mladší milenku, herečku Natašu Tanskou. Vítová jim vařila a uklízela a jediné, co jí přinášelo radost, byla dcera.

V roce 1966 přišla tragédie. Bedřiška se nešťastně zamilovala do zakladatele Semaforu Jiřího Suchého, a protože nebyla zcela psychicky v pořádku, rozhodla se neopětovanou lásku řešit sebevraždou. A Hana Vítová se stala přímým svědkem. Nejprve se dcera pokusila podřezat si žíly, ale když se k ní začala matka dobývat do koupelny, Bedřiška z ní vyběhla a vyskočila oknem do světlíku. Bylo jí pouhých dvacet let.