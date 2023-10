HEDVIKA (38): Podzimní deprese řeším popíjením a známostmi na jednu noc, před blízkými to tajím

Odjakživa ožívám zjara a nejspokojenější jsem v období dlouhých dnů, slunka a modrého nebe. Kdyby to šlo, odstěhovala bych se někam, kde léto nekončí. Každý rok po letní rovnodennosti sleduji, jak se dny pomalu krátí, a s koncem léta mě přepadají chmurné stavy ducha, myšlenky se mi toulají zpět k létu a je mi čím dál víc smutno.

Ještě celkem dobře přežívám září a první část října, pokud je příjemně, protože příroda hýří barvami a dá se pobýt venku až do setmění. Pak přijde to, co mě děsí – ranní mlhy, nízké šedivé nebe, mrholení a blátivo. Barvy jsou pryč, kolem sebe mám jen šedivo, černo a totéž v duši. Někdy se taková „poklice“ nad námi drží i několik týdnů, a mně se nechce ani vylézat ráno z postele.

Jenže musím do práce a tam se trochu mezi kolegy rozptýlím, přestanu myslet na svou depresi a přečkám den do odpoledne. Ženy v práci tvrdí, že kdybych nežila sama a našla si partnera, neměla bych kdy se zabývat takovými stavy, že bych měla jiné starosti a ani bych si třeba nevšimla, jak je venku nevlídně. U mě to ale tak jednoduše nefunguje, a tak si poslední tři roky vypomáhám jinak.

Dřív jsem přišla z práce (doma už musím svítit), ani jsem neměla chuť si dělat něco k večeři. Bloumala jsem mezi obývákem a koupelnou a rozhodovala se, jestli mám zalézt s knížkou do křesla, nebo se dívat na televizi, či jít rovnou spát a všechny nálady zaspat.

Při takovém bezcílném chození jsem jednou otevřela skříňku, kde mám uloženy vonné svíčky, a do oka mi padla lahev vína, kterou jsem dostala k narozeninám. Od nápadu otevřít lahev nebylo daleko k činu, a já zjistila, že dvě tři sklenky zaženou tu nejhorší špatnou náladu.

A tak jsem popíjela po večerech sama a namlouvala si, jak jsem svůj problém vyřešila. Vypadalo to, že skončím jako osamělá alkoholička, ale dostala jsem lepší nápad. Něco málo jsem upila doma a pak jsem s kuráží vyrážela do ulic. Vždycky jsem objevila nějakou vinárnu nebo bar, kam jsem mohla zajít na další sklenku. Stal se z toho rituál nejméně na tři dny v týdnu a opravdu se mi zbytek týdne zdál mnohem snesitelnější.

Jak jsem tak sama sedávala v nočních podnicích, netrvalo dlouho a začali se kolem mne ochomýtat muži. Zpočátku jsem je odmítala, časem jsem se nechala od některého pozvat na skleničku a po čase jsem si vybrané muže odváděla domů. Někteří byli svobodní, někteří měli manželku, jiní celou rodinu, bylo mi to jedno. Hlavně že jsem nebyla sama a nemusela myslet na to, jak dlouho ještě potrvá, než přijde jaro.

Když se nad tím zamyslím, není moje léčba podzimní deprese tou nejsprávnější cestou. Uvažovala jsem i o konzultaci s odborníkem, ale musím se přiznat, že popíjení a noci s náhodnými milenci mě jakýmsi zvráceným způsobem baví.

Zatím se mi nestalo, že by si někdo dělal nároky na delší vztah, ani jsem nenarazila na nějaké podivné existence (a doufám, že to tak zůstane). Hlavní pro mě je, že podzimní deprese neničí moje celé dny a já se vlastně těším na každou výpravu, kterou podniknu některý večer.

I v práci si všimli, že jsem snesitelnější a líp naladěná, mají za to, že jsem si konečně našla nějakou známost. Nechávám je při tom, protože vím, že se nemám čím chlubit. Určitě by se na mne začali dívat jako na poběhlici shánějící náhodné známosti za úplatu, třebaže si nechám zaplatit pouze nějaké to pití. Neříkám, že mám recept fungující u každého, ale mně pomáhá a je mi fajn až do jara.