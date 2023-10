HEDVIKA (46): Bývalý manžel mě chce zpět, manipuluje děti a pronásleduje mě

Náš rozvodový příběh nebyl ničím výjimečný, manžel si hledal milenky a já mu to snad ani neměla tak za zlé. Dvě děti, které spolu máme, se narodily v rozestupu jednoho roku a veškerá péče a starost s nimi byla na mně. Neměla jsem moc volného času a taky jsem nevěnovala manželovi tolik intimních chvil, kolik si představoval. Bývala jsem unavená, ke hlídání jsem neměla nikoho – moji rodiče už nežijí a manželovi rodiče bydlí od nás hodně daleko.

Ani se mi příliš nedařilo o sebe v té době nějak dbát. Nějaké vysedávání u kadeřníka, v nehtovém studiu, docházení do solárka, to s mými drobečky nepřipadalo v úvahu. Ani tak jsem ale doma nechodila ve vytahaných teplákách, to jsem se snažila aspoň trochu vypadat k světu, dokázala jsem se i mírně nalíčit a udržovat účes vlastními silami. Utěšovala jsem se tím, že jak děti poporostou, budu je moct svěřit na hlídání kamarádce a sama se půjdu „zušlechtit“.

Je pravda, že manžel mi občas vyčetl, že jen skáču kolem dětí a že se málo věnuji jemu, ovšem sám s ničím nepomohl, prohlašoval, že hlídat batolata není chlapská záležitost, dojít nakoupit se podle něj taky k chlapovi nehodí. Správný chlap má chodit do práce a přispívat na domácnost a všechno ostatní je v režii manželky. A ta se má snažit vypadat k světu, aby se s ní dalo jít mezi lidi beze studu.

Často jsme si na toto téma vyměňovali názory, někdy i dost ostře, zvlášť pokud byl den s dětmi náročný, a když přišla nemoc, nikdy nezůstalo u jednoho maroda, vždycky se v nemoci svezly obě. Místo pochopení z manželovy strany se mi dostávalo stále častějších výčitek a různých pokárání, až jsem se cítila čím dál hůř.

Když se pak najednou situace doma zklidnila, manžel přestal s výčitkami a radami, jak bych měla co správně dělat, tehdy jsem si nejprve oddechla. Pak mi došlo, že se zdržuje doma stále méně, jen proběhl bytem a už se chystal pryč. Přestaly ho úplně zajímat děti, mně si všímal, jen když potřeboval najíst a čisté oblečení. Pomalu jsme už spolu nemluvili.

Abych pravdu řekla, ani mě nepřekvapilo, když po čase manžel přišel s tím, že si našel přítelkyni, se kterou chce žít, a se mnou se rozvede. Neměla jsem důvod mu v tom bránit, náš vztah postrádal lásku, toleranci i pochopení, takže po nejnutnějších úředních úkonech jsme byli rozvedeni.

Ulevilo se mi, děti mezitím dorostly do věku, kdy mohly do mateřské školky, a já si našla práci na zkrácený úvazek, abych všechno v pohodě stíhala. S otcem se děti stýkaly jednou za dva týdny, kdy si je mohl brát na víkend, občas se stalo, že mu to nevyšlo, ale spíš si myslím, že se jeho přítelkyni nechtělo o cizí děti starat.

Nevím, co se v rodině bývalého manžela stalo, byli jsme rozvedení víc než rok a mně nový život vyhovoval. Najednou si chtěl děti brát častěji a pilně pracoval na tom, aby to tak samy chtěly. Neměla jsem v té době žádného ctitele ani jsem nový vztah nehledala, chtěla jsem si odpočinout od všech dohadů a drobných nepříjemností. Takový klid a pohodu jsem opravdu potřebovala.

Vůbec mě nenapadlo, že bývalý manžel bude manipulovat dětmi, až když se začaly častěji ptát, jestli by mohl tatínek k nám na návštěvu, a později se množily dotazy, zda by u nás tatínek mohl bydlet, tehdy mi došlo, že se něco děje. Poslední půlrok se manžel zjevuje před nákupním střediskem a stále častěji před školkou, když jdu vyzvednout děti.

Chová se jako puberťák, pronásleduje mě, kam se dá, a přesvědčuje, že bychom se měli dát zase dohromady (prý hlavně kvůli dětem). Nechci ho zpátky, odešel z vlastní vůle, a teď, když jsem se postavila na vlastní nohy a zařídila si život po svém, nemám chuť se k němu vracet. Dětem ho brát nebudu, ale vracet se k němu nepřipadá v úvahu.