Heidi Janků slaví 60: V dětství přišla o matku, otec pil, sama nikdy neměla děti

Někoho by mohlo napadnout, že v případě zpěvaččina neobvyklého jména Heidi jde spíše o uměleckou přezdívku než o skutečné jméno. To by byl ovšem daleko od pravdy. Jedná se o zdrobnělinu německého jména Adelheid, českou variantou jména je Adéla. Heidina maminka viděla film Heidi, děvčátko z hor, a okamžitě ji okouzlil.

Od té doby věděla, že se tak její dcera musí jmenovat stůj co stůj. A protože se psal rok 1962, nebylo to s povolením jména vůbec jednoduché. Úřady jí měly tenkrát oponovat, zpěvaččina maminka však byla tvrdohlavá a jméno Heidi si vybojovala.

