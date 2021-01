Milostné vzplanutí na pracovišti není nic neobvyklého. Ale jakou dohru to může mít, když pro jednoho to je jen povyražení a druhý v tom lítá až po uši? Své o tom ví i Helena, která se nemůže vymanit ze vztahu se ženatým mužem.

Návrat do práce po mateřské

Na návrat do práce po téměř sedmi letech doma s dětmi jsem se opravdu těšila. Nejenom na tu svobodu, ale hlavně na to, že budu mít na starost i jiné věci než jen domácnost. Že budu zase trochu prospěšná jinde a do rodinného rozpočtu něčím přispěji. Práci se mi podařilo najít celkem rychle, dokonce i poblíž bez dlouhého dojíždění.

Sice jsem začínala na nižší pozici než před lety, ale na nic jiného jsem si nemohla stěžovat. Práce byla ohodnocená dobře a kolektiv, ten byl na pracovišti opravdu dobrý. Bylo nás několik kanceláří, dohromady skvělá sehraná parta. Po těch letech jsem konečně začala trochu žít i jiným než rodinným životem. Pravidelně jsme společně chodili do hospody, pořádaly se sportovní teambuildingy a firemní večírky pro klienty.

Vztah na pracovišti

A jak to tak bývá, když to člověk nejmíň čeká, přibližně po roce, co jsem byla ve firmě, za mnou na jednom firemním večírku přišel kolega na skleničku. Nic neobvyklého, kdyby mě po třetí skleničce nezačal líbat, aniž by řešil, jestli nás někdo uvidí.

Stála jsem jak opařená, ale nebránila jsem se. Byl to tak zvláštní opojný pocit, který jsem po třinácti letech vztahu se svým mužem už ani neznala. Ten večer jsme se ještě vášnivě líbali několikrát, ale k ničemu víc nedošlo. Domů jsem jela přiopilá vínem, zážitkem, ale i pocity, po kterých jsem do rána už nemohla usnout.

Přitom doma na mě čekal můj muž a rodina, která mi je vším. Nemůžu říct, že bychom si po těch letech s manželem zevšedněli nebo k sobě měli daleko. To vůbec ne. I milování bylo časté a pro mě stále nádherné.

Nevěra mi nevadila, dokud...

Nicméně po víkendu jsem měla z cesty do práce rozporuplné myšlenky. Vůbec jsem nevěděla, jak se mám zachovat a co dělat, až se potkáme. Vyřešil to za mě kolega. Když jsem šla dopoledne na toaletu, šel za mnou a zamknul dveře. V ten den jsem poprvé svého muže podvedla. Nebránila jsem se, naopak jsem si to strašně užila a od té doby jsem se do práce těšila snad ještě víc.

Nechápu to, ale vůbec jsem neměla první měsíce vůči svému manželovi žádné výčitky. Naopak. Těšila jsem se do práce, ale i domů. Manžel byl spokojený, že se mi v práci líbí, a chválil mě, jak mi to prospělo. V tu dobu jsem si začínala připadat jak pokrytec.

Jenže druhého vztahu se mi nechtělo vzdát. Nenápadné doteky, žhavé emaily, hledání míst, kde bychom se mohli spolu pomilovat. Bylo to pokaždé tak vášnivé a živočišné, že jsme několikrát měli opravdu namále, aby nás někdo nenačapal. Ale ani to nás neodradilo od toho dát si rychlovku třeba ve skladě s papíry nebo počkat, až všichni odejdou a rozdat si to v zasedačce na stole. Zpočátku to byl pro nás pro oba jen flirt, povyražení, kdy jsme ani jeden od toho druhého nic víc neočekávali. I on byl totiž ženatý.

Ale časem se to změnilo, alespoň on mi začal vyznávat lásku, nosit dárky a sem tam si zařídil volný večer. Přiznám se, že i já jsem k němu začínala něco cítit. Poblouzněná jsem udělala vždy to, co vymyslel. Až časem mi došlo, že takto to dál nechci, že náš poměr chci ukončit. Nechtěla bych ho totiž za partnera, i kdybych byla svobodná, a přijít kvůli němu o rodinu už vůbec ne. Za ten čas, co se spolu vídáme, jsem ho už poznala trochu víc, i se ke mně leccos doneslo. Nebyla jsem totiž asi jediná, kdo se z okolí chytil na jeho pohled a charisma, i když už byl nějakou dobu ženatý.

Jak se rozejít se ženatým mužem

Myslela jsem si, jak takový poměr, o kterém nikdo nevěděl, bude jednoduché ukončit. To jsem se ale spletla, jak kdyby to tušil, začal se chovat pozorněji než kdy jindy. Nosil mi dárky i květiny a začal se mi nenápadně dvořit i před kolegy. Teď zpětně vím, že to dělal proto, aby si nás někdo všiml a prasklo to. Nikdy by mě nenapadlo, že ukončit vztah se ženatým mužem bude tak těžké.

Asi po měsíci, co jsem mu řekla, že by bylo na čase to ukončit a věnovat se zase výhradně rodině, jsem i omezila všechny možnosti, kdy jsme spolu mohli být o samotě. Vypadalo to, že vše pochopil a budou z nás časem zase jako dřív kolegové a snad i přátelé.

Ale najednou mi začal psát dopisy a posílat je poštou k nám domů. To se ještě dalo. Ale on mi posílal i květiny. V kabelce jsem pak postupně našla balíček kondomů, prádélko, které mé nebylo, a nakonec i účet za hotel. Musel mi to tam vhodit, když jsem nebyla u svého stolu. Asi doufal, že to manžel najde.

Vyvrcholilo to tím, že jsem ho našla u nás doma s manželem u kávy, protože mi z práce donesl peněženku, kterou jsem tam údajně zapomněla. Když manžel odešel na toaletu, tak mi hned řekl, že pokud se s ním nezačnu zase vídat, vše mu řekne.

A já jsem teď v koncích a nevím, jak dál. Jak zachránit manželství a zároveň si udržet práci, kterou tak potřebuji. Vím, že si za celou situaci můžu sama, ale i tak bych ji ráda vyřešila, aniž bych ublížila svojí rodině…