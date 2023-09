HELENA (51): Můj manžel si našel milence, rozvádět se ale nechce. Jak se s tím mám vyrovnat?

Vdávala jsem se poměrně mladá, bylo mi čtyřiadvacet let, můj nastávající byl o tři roky starší. Brali jsme se po delší známosti, zamilovaní jsme byli a plánovali si společnou budoucnost docela růžově.

Jak to bývá, začátky nejsou pokaždé lehké, ale povedlo se nám získat samostatné bydlení a nebýt tak závislí na rodičích. S těmi jsme měli moc dobré vztahy, moji rodiče oceňovali šikovnost a cílevědomost mého manžela a manželovi rodiče mě přijali téměř za vlastní. Moc si dodnes považuji přístup tchyně, se kterou jsem vždycky našla společnou řeč. Nikdy nezasahovala do našich záležitostí, radu poskytla jen na požádání a o tři vnoučata se dělila s mými rodiči s láskou.

Tak nám ten manželský život plynul v klidu a pohodě, až jsem si někdy říkala, jaké že mám obrovské štěstí. I když drobnosti k neshodám se najdou všude, nikdy to u nás nebylo nic zásadního, co by nás s manželem rozhádalo nebo rozdělovalo. S výchovou dětí nebyly problémy, dnes už jsou dospělé a připravují se na své samostatné životní cesty.

V loňském roce jsme oslavili stříbrnou svatbu, ani se nechce věřit, že tolik let uběhlo tak rychle. Nechtěla jsem dělat žádné velké oslavy, ale rodina (včetně dětí) trvala na tom, že takové výročí za oslavu určitě stojí. Nakonec jsem souhlasila a všichni se aktivně pustili do příprav oslavy. Kromě rodiny jsme si pozvali i nejbližší přátele – já dvě kolegyně z práce a manžel svého šéfa a jednoho známého. Musím říct, že se oslava vydařila, byla dobrá nálada a taky máme hodně fotografií, snad víc než z původní svatby.

Rodina vydržela na oslavě skoro do půlnoci, moje kolegyně se omluvily už po desáté a manželův šéf je odvezl domů. Zůstal s námi tedy mužův host, a protože na oslavě převládaly ženy, byla jsem ráda, že má manžel parťáka, měli neustále co řešit a neodtrhli se od sebe.

Nějaký čas šlo všechno dál v zaběhnutých kolejích, ale pak se stále častěji manžel zúčastňoval pracovních porad trvajících do večerních hodin, začal i jezdit na služební cesty o víkendech a vše zdůvodňoval reorganizací v podniku a nutností být u dění. Brala jsem to jako potřebnou daň za jeho pozici v zaměstnání, vůbec mě nenapadlo, že by za tím mohlo být něco jiného.

Když ale něco trvá dlouho a když cítíte, že se domácí atmosféra ochladila, přece jen začne hlodat červík podezření. Pochopitelně mě napadlo, že manžela uhranula nějaká mladá kráska, která mu posiluje sebevědomí. Bylo jasné, že něco se děje…

Nedalo mi to a nakonec jsem se pídila po důvodu té změny. Kupodivu se žádná adeptka milostného vztahu neobjevila, i když jsem si někdy připadala jak soukromý detektiv – to když jsem tajně sledovala manžela a zapojila do pátrání i moji dobrou přítelkyni. Nic, výsledek nula, a přece jen změna byla čím dál zřetelnější.

Rozuzlení bylo nečekané: přivedla mě k němu tchyně, když se několikrát zmínila, že viděla manžela s nějakým mužem v restauraci, jindy zase v parku, a když přišla s tím, že manžel si večer odemykal vlastním klíčem domovní dveře v jednom činžovním domě (kde shodou okolností bydlí tchynina švagrová), vyšla najevo celá pravda.

Manžel ani nezapíral, že si po letech soužití se mnou našel mladého milence. Proč k tomu došlo, vysvětlit nedokázal, prý už dlouho pociťoval, že ho nepřitahují ženy, ale líbí se mu mladší muži.

A tak se v jednom klubu seznámil se svým současným milencem, s nímž udržuje dlouhodobý vztah. Ovšem rozvádět se nechce, odstěhovat taky ne, a že způsobil zemětřesení v celé rodině, mu snad ani nevadí. Jak se s tím mám vyrovnat, to mi těžko někdo poradí, oddělené ložnice (pokud se vrací domů) jsou to nejmenší, co mě bolí, víc bolí ztracená důvěra.