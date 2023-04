HELENA (55): Láska nám vyšla až na druhý pokus, teď jsme šťastní

Poznali se na škole. Mirek byl sice fajn, ale moc se Heleně nelíbil. Pak se jejich cesty rozešly a každý kráčel životem s jiným partnerem. Pak se ale znovu setkali po 20 letech na třídním srazu…

S Mirkem jsme se potkali už na střední škole. On byl dobrý v matematice a mě zase bavila čeština. Tak se stávalo, že jsme si při písemkách nenápadně natáčeli papír, aby ten druhý mohl snadno opsat to, co nevěděl.

Dvořil se mi, ale mně se tenkrát vůbec nelíbil, měl docela odstáté uši a choval se na můj vkus moc ztřeštěně. Je pravda, že jsme oba byli ještě v pubertě, život měli před sebou a ještě se nechtěli vázat. Po střední jsme se oba odstěhovali do jiného města a už o sobě nevěděli.



V práci jsem se seznámila s Jirkou. Vypadalo to, že je všechno zalité sluncem. Otěhotněla jsem, sehnali jsme větší byt a zdědila jsem chatu v přírodě. Měli jsme krásnou svatbu a tenkrát jsem doufala, že vztah vydrží navěky.

Bohužel začaly problémy s Jirkovým pitím. Byla jsem v šoku, že jsem to zjistila až potom, co jsme se vzali a čekala jsem s ním dítě. Často se na několik dní někam vypařil jako pára nad hrncem. Měl vypnutý mobil a já byla zoufalá.

Když se to stalo poprvé, tak mi vzkázal po naší společné známé, že odjíždí za prací. Přijel za tři dny v dezolátním stavu a sám se přiznal. Jenomže tvrdil a přísahal, že už se nenapije, a já tomu chvíli věřila.

Vydržel to ale maximálně tři měsíce, a tak jsem zjistila na vlastní kůži, jaké je to žít s kvartálním alkoholikem. Protože se nám narodil syn, tak jsme spolu ještě pár let vydrželi, ale už jsme žili spíš vedle sebe než spolu. Jirka byl jinak vzorný otec a o malého se staral hezky, finančně nás také dobře zajišťoval.

Jen jsem cítila, že ta láska mezi námi se hlavně kvůli jeho alkoholismu postupně vytrácí. Léčit se odmítal, měl problém si to přiznat. Už jsem mu nemohla věřit. Když byl syn větší, tak jsem se rozhodla rozvést a osamostatnit. Manžel tenkrát dělal problémy, hlavně kvůli majetku a tomu, že se nechtěl odstěhovat a shánět si jiný byt. Museli jsme to řešit soudně a nebylo to příjemné.



Jednoho dne mi přistálo v e-mailu pozvání na třídní sraz po dvaceti letech. Byla jsem sice tenkrát plná bolesti z rozchodu, ale zároveň jsem cítila, že se potřebuji odreagovat a přijít na jiné myšlenky. Tak jsem pozvání potvrdila a byla jsem zvědavá, jak se odvíjejí osudy mých spolužáků. Nastal den D a já byla lehce nervózní.

Přicházela jsem do hezké restaurace a tam už u stolu seděl hlouček lidí. Někteří z nich se moc nezměnili, jen jim přibylo pár vrásek a šedivých vlasů. Kdo se ale hodně změnil, byl Mirek. Toho jsem skoro nepoznala. Hodně zmužněl, narostla mu ramena a vypadal prostě fakt sexy.

Ten večer jsme se dali dohromady. Předali jsme si kontakt a pak se začali scházet. On měl za sebou také nevydařený vztah. Jsme spolu dodnes a rádi vzpomínáme na školu i na vše, co nám osud přichystal.