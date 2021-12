Helena (74): Díky infuzi železa zase vyjde schody a může pracovat na zahradě

Buší vám srdce, nemůžete popadnout dech, cítíte slabost, obrovskou únavu a přitom jste kardiak a vaše choroba se zhoršuje? Možná je zatím nedostatek zásobního železa. Zatímco zdraví lidé se mohou nedostatek pokusit dohnat krvavým steakem, tofu nebo hořkou čokoládou, lidem s nemocným srdcem je často třeba dodat železo přímo do krevního oběhu. Dodání železa přímo do žíly nově hradí zdravotní pojišťovny. Že to může zcela změnit člověku život, dokazuje příběh paní Heleny (74) z Prahy. Ta si se srdcem užila své. Objevení srdeční arytmie a voperování kardiostimulátoru jí pravděpodobně zachránilo život, ale všechny potíže nezmizely. Když se letos v létě stále víc zadýchávala a pociťovala únavu i při nejběžnějších činnostech, lékaři jí nabídli léčbu intravenózním železem. A po jediné infuzi se cítí mnohem lépe.

Byla jsem zoufalá

To bylo před osmi lety, přibližně po třech letech se potíže s arytmií vrátily, to už se paní Helena léčila ve spolupráci s lékaři z Centra srdečního selhání v pražské Všeobecné fakultní nemocnici. „Už jsem si s tím nevěděla rady, několikrát jsem skončila na pohotovosti. Postoupila jsem několik menších zákroků – kardioverzí, které ale zlepšení nepřinesly, a tak lékaři rozhodli, že je potřeba provést ablaci,“ pokračuje paní Helena, která se, než odešla do důchodu, živila jako knihovnice. Ablace je poměrně nová metoda léčby poruch arytmie umožňující zničení abnormální tkáně v srdci, která zodpovídá za vznik poruchy. „Bohužel už po měsíci se mi začaly potíže vracet a nakonec jsem asi po půl roce musela podstoupit ablaci druhou. Pak už mi bylo lépe,“ říká. Potížím se srdcem pak přičítala i svůj stav před dvěma lety, kdy začala pociťovat velkou únavu po fyzické zátěži. „Opravdu jsem nemohla ani vyjít schody, jak mě to vyčerpávalo. Lékaři mě poslali na rozbor krve, který ale odhalil, že mám nízkou hladinu železa. Po kolečku několika dalších vyšetření jsem nakonec dostala léky, které hladinu po nějaké době srovnaly,“ popisuje své potíže paní Helena, která si myslela, že tím potíže už konečně skončí.