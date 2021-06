I když je hvězdou skoro 60 let, přísně si střeží své soukromí a o jejím osobním životě je toho známo velmi málo. Jen to, že je podruhé vdaná a nemá děti. Helena Vondráčková stále vypadá báječně, ale jako jediný chirurgický zákrok na obličeji přiznává plastiku víček. Jak ji to sluší, přesvědčte se v galerii v úvodu článku.

Hvězdou díky tatínkovi Poprvé se do podvědomí diváků zapsala jako vítězka soutěže Hledáme nové talenty v roce 1964. Bylo jí tehdy sedmnáct let a do soutěže ji přihlásil tatínek: „On byl tehdy na služební cestě v Praze a přivezl přihlášku. Já byla zděšená, protože jsem si říkala, jak já, holka z malého města, můžu zpívat v pražské Lucerně,“ vzpomíná Helena Vondráčková. Publikum a porotu zaujala nejen zpěvem a přirozeným projevem, ale i okouzlující tváří a dokonalou postavou. „Helenu znám od jejích šestnácti let jako dívku od ‚Červené řeky‘, která se svou pílí systematicky vypracovávala k úspěchům, uměla si dobře vybrat repertoár, chodila na hodiny zpěvu a věděla, jak se v branži orientovat. Svým věrohodným a přirozeným způsobem si získala své posluchače u nás i ve světě, umí skvěle bavit své publikum,“ vychvaloval zpěvačku kdysi samotný mnohonásobný Zlatý slavík Karel Gott. Jaký elixír mládí používá Helena Vondráčková? Podívejte se na video:

Stoupající hvězda Stačil jí pouhý rok k tomu, aby se díky hitům Červená řeka a Pátá stala v roce 1965 poprvé Zlatou slavicí. V té době také nastoupila do angažmá v divadle Rokoko, kde se seznámila s Martou Kubišovou a Václavem Neckářem, s nimiž dala v roce 1968 dohromady trio Golden Kids. Mezitím ještě s Neckářem stihla natočit pohádku Šíleně smutná princezna, kde se zhostila hlavní role. Na počátku sedmdesátých let zakázal komunistický režim činnost Golden Kids, což vedlo k jejich konci, a z Vondráčkové se tak stala nejexportovanější česká zpěvačka. Točila alba pro zahraniční společnosti v Německu a Japonsku, vystupovala na festivalech a pódiích v Turecku, Brazílii, Kanadě i na Kubě. Neustále koncertovala a vydávala nová alba, k tomu moderovala hudební pořad Sejdeme se na výsluní. V roce 1982 převzala titul Zasloužilá umělkyně a ještě další tři roky se pravidelně objevovala na předních příčkách v anketě Zlatý slavík. V roce 2017 navíc převzala z rukou prezidenta medaili Za zásluhy. Po revoluci přišel boom muzikálů a i tady našla Helena Vondráčková svoje místo. Jejím prvním muzikálem byli Bídníci, naposledy se objevila v Kvítku mandragory. Do příchodu koronavirové epidemie byla zpěvačka stále aktivní a její věk by jí nikdo nehádal.

Lásky slavné zpěvačky Kdo by čekal, že milostný život krásné Heleny bude pěkná divočina, dost by se spletl. Zpěvačka si svoje soukromí střeží a skandálům se vyhýbá. Poprvé se vdala v roce 1983 za německého hudebníka Helmuta Sickela, který pro ni zkomponoval řadu písní včetně hitů Čas je proti nám a Sprint. Manželství jim vydrželo do roku 2001 a o dva roky později si vzala svého současného manžela Martina Michala. Obě manželství zůstala bezdětná. V době normalizace vznikla fáma, že je milenkou vysokého stranického činitele Lubomíra Štrougala, tato informace ale nebyla potvrzena.

Jak o sebe pečuje Jestli se o ženách říká, že každá má mnoho podob, o Heleně Vondráčkové to platí dvojnásob. Za bezmála půlstoletí své hudební kariéry prošla její vizáž spoustou změn. Měnila délku i barvu vlasů, způsob líčení i styl oblékání. Na otázky směřující k chirurgickým úpravám odpovídala vyhýbavě, ale nakonec přiznala: „Mám chirurgicky povytaženou kůži na krku. Měla jsem s tím problémy už dlouho. To je rodová dispozice a daň za dlouhou šíji. Trpěla jsem pocitem, že se mi všichni koukají už jen na krk. Také mám zvětšená prsa. Ne, že bych to nutně potřebovala, ale plnější výstřih prostě vypadá v kostýmu líp. A pak mám udělaná horní víčka. To je všechno. Vážně." Dle svých slov vděčí za svůj vzhled zdravé stravě a životnímu optimismu.