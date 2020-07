Herci ze seriálu Slunečná nazpívali letní písničku. Jak se vám líbí?

Přes prázdniny si oblíbené seriály daly pauzu, ale aby diváci nebyli smutní zase až tak moc, připravili si pro ně herci ze Slunečné letní song. Kdo v něm zpívá?

Autorem letní písně Slunečné léto je jeden z protagonistů seriálu – Roman Tomeš. „Nápad na to složit nový letní song vzešel z Primy,“ prozrazuje zrození nové letní hitovky seriálový Tony s tím, že asi inspirací byl jeho duet s Evou Burešovou Ty a já.

Od prvotního nápadu až k poslední tečce na nahrávání mu to trvalo zhruba měsíc. „Byla to pro mě docela výzva, protože jsem nedostal žádné mantinely. Požadavek byl jediný – aby to byl příjemný, svěží letní hit. Bylo to těžké, ale na druhou stranu jsem měl ve skládání velkou svobodu,“ přiznává Tomeš, který ani po odevzdání a schválení nové slunečné pecky ještě nebyl stoprocentně spokojený. „Nakonec se na světlo dostala až třetí verze. Tu jsem udělal za půl dne a musím říct, že to většinou tak bývá. Když má něco být, tak to vznikne samo a rychle. Mám z toho radost a strašně moc se těším, až to uslyší diváci.“

Podívejte se na klip k písni Slunečné léto:

Písnička Slunečné léto vás možná zaujme tím, že si v ní zazpívalo na patnáct herců ze Slunečné. „Bára Jánová, Marek Lambora, Eva Burešová a já jsme ústřední hlasy a pak nás krásně doplnili Terezka Brodská, Lucka Benešová, Václav Knop, Jan Šťastný, Filip Blažek, Dana Batulková, Lucka Polišenská, Natálie Grossová, Ondra Pavelka, Pavla Tomicová a Markétka Chládková,“ vyjmenovává Roman Tomeš.

„Moc mě to bavilo, i když jsem se toho docela bála. Z veřejného zpívání mám trochu strach, jinak doma si zpívám pořád – i falešně,“ usmívá se po natočení ve studiu Bára Jánová. „Roman mi hodně pomohl, protože si mě vzal pod křídla a já si to u něj doma nejdřív zkusila, abych věděla, do čeho jdu. Naostro ve studiu už to byla zábava,“ přiznává herečka, po které do této chvíle nikdo nechtěl, aby zpívala. „Jen ve škole jsme měli nějaké představení. Jinak jsem se hrozně styděla – potřebovala jsem prolomit ten blok. Takže když mi zavolali, jestli bych to nenazpívala, byla jsem vlastně ráda a řekla si, že teď je ta šance.“

Do neprobádaných pěveckých vod vstoupila i Lucie Benešová, která to ve studiu pořádně rozjela. „Za zpěvačku se nepovažuji, a tak to pro mě byla docela výzva. Řekla jsem si, proč ne? Jsem pro každou legraci a nazpívat společnou písničku seriálu je třeba jedna z nich.“ Lucie přiznává, že i když herecky toho má dost za sebou, tak u tohoto výkonu měla motýlky v břiše. „Bála jsem se, abych intonovala a nezkazila jim to. Záhy jsem ale pochopila, že je to víc na pohodu než na výkon. Dostala jsem pokyn, abych to rozjela. Tak se i stalo a pak mi řekli, že jsem to rozjela nejvíc ze všech. Ale já poslouchala jen instrukce,“ směje se seriálová Róza, která se těší na výsledek a doufá, že se nový song stane hitem. „Vůbec jsem netušila, že Roman skládá, o to víc jsem byla překvapená. Povedlo se mu to!“

To seriálová Týna o muzikálnosti Romana Tomeše věděla a na letní píseň se moc těšila. „Když jsem byla malá, měla jsem ráda skladbu Beggin od Madcona. To je mé léto se sestrou v Itálii a doufám, že Slunečné léto se stane hitem pro ty letošní prázdniny,“ přemýšlí Eva Burešová, která by si ráda střihla duet s Bruno Marsem nebo Harrym Stylesem. „Kdybyste na ně někdo měl číslo, tak jim o mě řekněte, díky,“ usmívá se herečka, která je i ostřílenou zpěvačkou, a nazpívat letní písničku tedy pro ni byl snadný úkol.