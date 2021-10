Herec Alain Delon a jeho život jako na houpačce: Ženy, vražda i homofobie

Když se do něčeho plete žena

Tak se jmenoval Delonův úplně první film a nutno podotknout, že ženy se do jeho reálného života pletly možná ještě víc než ve filmu. Jeho velkou láskou byla herečka Romy Schneider, která si francouzského herce sama vybrala do filmu Kristýna. Na konci 50. let se pár zasnoubil, ale ještě během této doby měl lamač ženských srdcí milostný románek s německou zpěvačkou a herečkou Nico. Romy zálety svého nastávajícího neunesla a dokonce se pokusila o sebevraždu.

Jenže to už se Alainovi a Nico narodil syn Christian Aaron zvaný Ari. Své místo na filmovém výsluní jeho otec ale nehodlal opustit a nejinak tomu bylo i u Ariho matky. A tak chlapce vychovávali Delonovy rodiče. Poprvé a naposledy se pak herec oženil v roce 1964 s francouzskou herečkou Nathalií Barthélémy, se kterou měl syna Anthonyho, ale manželství skončilo rozvodem po pěti letech. Jeho náručí však prošlo daleko víc žen, známých i neznámých…

Pak potkal herečku Mireille Darc, se kterou žil dlouhých 15 let až do roku 1984. O tři roky později, při natáčení videoklipu ke svému songu Comme au Cinéma, podlehl kouzlu modelky, o třicet let mladší Rosalie van Breemen. Spolu měli dceru Anouchku a syna Alaina Fabiena. Pár se rozešel v roce 2002.