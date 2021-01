Herec Jan Hájek: K divadlu ho přivedla první láska, vlastní rodinu dodnes nemá

Sotva ze sebe smyl roli doktora Sekory nekonečného seriálu Ordinace v Růžové zahradě, budou si lidé jeho tvář spojovat s postavou despotického Josefa Němce čtyřdílné televizní série Božena. Ačkoliv je osobní život Jana Hájka podle jeho vlastních slov poslední dobou mnohem méně turbulentní než před lety, už teď by vydal na román.

Ochotnická láska K herectví se dnes dvaačtyřicetiletý Jan Hájek dostal údajně přes obyčejnou pubertální zamilovanost. Dívka, která se mu tehdy líbila, totiž hrála ochotnické divadlo, a tak se k souboru také přidal. Ona sice brzy po jeho příchodu od ochotníků odešla, ale jeho divadlo začalo bavit a naplňovat. Když se po absolvování gymnázia v Moravské Třebové odstěhoval do Brna, měl s představou o vysoké škole jasno. Na Janáčkově akademii múzických umění se ale činohernímu herectví stačil věnovat pouze čtyři semestry. Namísto studiu se totiž oddal především večírkům a dívkám. Oficiálně ho vyloučili kvůli nedostatečné docházce. Když ho chtěli přijmout zpátky na dálkové studium, už měl angažmá v Ostravě v Národním divadle moravskoslezském, a školu tak nedokončil.

První a poslední pivo s otcem Během svého ostravského působení se po dlouhých letech a shodou náhod setkal se svým otcem, který jeho matku a sestru opustil, když mu byly dva roky. Zkoušeli tehdy Hamleta a kolega Miroslav Rataj musel do nemocnice na operaci srdce. Když se vrátil, oznámil mu, že vedle něj jeho otec ležel. Chystal se prý na premiéru Hamleta, ale v den představení dostal svůj třetí infarkt. Nakonec se se sestrou za otcem vypravili a usmířili se s ním. Vyprávěl jim u piva, že mu kdysi jeho matka dala vybrat: „Buď kapela a hospoda, nebo ona a děti." On si vybral, a proto odešel. Jana už otec hrát v divadle nikdy neviděl, protože necelý rok po jejich setkání zemřel na rakovinu.

Záchvaty na jevišti Vážné nemoci provázejí Hájka po celý život. Od dětství trpí epilepsií, ke které přišel nechtěnou náhodou v první třídě, kdy ho spolužák shodil hlavou na kachličky. Po jednom ze záchvatů s ním dokonce rozvázalo pracovní poměr Národní divadlo. Jeho vedení mu totiž dávalo za vinu, že si jej přivodil alkoholem. Hájek o své nemoci mluví poměrně otevřeně a přiznává, že epileptické záchvaty mu z devadesáti procent způsobuje nevyspání a špatná životospráva. Alkohol prý pije jen výjimečně. Problémy mu přivodil i zlatý stafylokok, který se mu usídlil v noze. Zachránilo ho paradoxně natáčení seriálu Ordinace v Růžové zahradě, protože na place byl tehdy skutečný lékař, který jeho nateklé koleno zhodnotil a okamžitě ho poslal do nemocnice. Kdyby zánět nepodchytili, hrozilo, že by se stafylokok dostal až do kosti a o nohu by přišel.

Nápadně nenápadný génius Ačkoliv v roce 2006 získal Hájek Cenu Thálie v kategorii Talent roku do 33 let a přesunul se do Národního divadla v Praze, odkud po pěti letech odešel do Činoherního klubu a Divadla Na zábradlí, do širšího diváckého povědomí se dostal až díky stříbrnému plátnu. V roce 2015 zaujal ve filmu Kobry a užovky, později v televizních seriálech Ordinace v Růžové zahradě, Bohém, Labyrint nebo právě v aktuální čtyřdílné sérii Božena. Sám k sobě je poměrně přísný a za nejvěrohodnějšího kritika své práce považuje svou sestru, dvojče Kateřinu, která kvůli jeho studiím herectví nemohla odejít na vysokou, protože maminka by dvě děti na škole neuživila. Sestra jej inspiruje i svou organizovaností, která mu prý v životě chybí.