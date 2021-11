Herec Jiří Lábus: Starý mládenec Rumburak se stal obětí fiktivní svatby

Po škole dostal angažmá do libereckého divadla Studio Ypsilon. V pražské Ypsilonce má stálé angažmá, hostuje také ve Viole, v Divadlu Kalich i dalších. Ve filmu se začal objevovat v 70. letech, ale kupodivu hrával více spíš záporáky. Jeho brusič Petr ve filmu Páni kluci naháněl dětem docela hrůzu, kredit si spravil až Rumburakem – sice čarodějem zlým, ale svým způsobem roztomilým, který u diváků dokázal vzbudit i soucit. V 80. letech bavil pro změnu dospěláky, a to v duu Kaiser – Lábus. Jejich scénky v oblíbeném pořadu Možná přijde i kouzelník jsou nesmrtelné. Jen si vzpomeňte na Těžký týden referenta Kuberta a jeho došlé gumičky…

Nezaměnitelný hlas propůjčil i dalšímu nesmrtelnému dětskému hrdinovi: plyšovému Jů, který byl (a pořád ještě je) společně s parťákem Hele víkendovou stálicí v pořadu Studio Kamarád, a to přes čtyřicet let! A dnes už si bez jeho hlasu nedovedeme představit ani Marge Simpsonovou – milující a trpělivou manželku Homera Simpsona v americkém kultovním seriálu. Posluchači rozhlasu 90. let zase rádi zavzpomínají na rodinku Tlučhořovu. V pořadu Rádia Golem Rodinka aneb Byli jsme a budem neexceloval nikdo jiný, než dvojice Jiří Lábus – Oldřich Kaiser. Ti dva spolu bavili i v pořadu Ruská ruleta, který byl postaven na skvělé improvizaci obou herců.

Jedna svatba a čtyři matrjošky

Nebyl by to Jiří Lábus, kdyby o něm nekolovaly vtipné historky. Za zmínku stojí jedna s nevěstou. Tehdy šestadvacetiletý herec působil v Libereckém divadle a jeden z jeho kamarádů vypustil o Jiřím historku, že se oženil s dcerou ruského důstojníka. Nevěstě dokonce vymyslel jméno a zprávu rozeslal všem Jiřího známým. Herec pak vzpomínal, kolik mu tehdy přišlo dopisů. Režisér Ewald Schorm, který měl tehdy zákaz točit, mu kulantně napsal: „Jirko, je to tvůj život, no, uvidíš sám…“ Jediný pozitivní ohlas na svou imaginární ruskou nevěstu obdržel od své kolegyně, herečky a „ženy za pultem“ Jiřiny Švorcové, která byla zapřisáhlou komunistkou. Ta mu dokonce poslala ryze stylový dárek – ruské matrjošky. Nejvíc „svatbu“ však obrečela Jiřího tehdejší přítelkyně. Zprávu o sňatku svého přítele dostala na vrátnici divadla, kde hrála, a spolkla ji prý i s navijákem…