Herec Jiří Macháček: Muž v naději, který po rozvodu nevěří v manželství

Narodil se v Litoměřicích, ale to nejpodstatnější z jeho života se odehrálo v Praze, ve které žije od svých patnácti. V metropoli vystudoval kromě Konzervatoře Jaroslava Ježka i Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde získal titul doktora práv. Právníkem se ale nestal, víc ho lákalo divadlo a film. DAMU, na kterou se hlásil celkem čtyřikrát, sice nedokončil, na jeho výkonech to ale moc poznat není. Což poznali i „Sklepáci“ – členové divadla Sklep, kteří mu v 90. letech nabídli angažmá, stejně jako v Divadle Na zábradlí nebo Na Jezerce, kde herec mimo jiné také působil. Vyzkoušel si i rozhlasové vysílání – kromě Radia Limonádový Joe moderoval coby mystifikátor Dr. Vinnetou rovněž v Radiu Mama. Roli slavného indiána si zvolil proto, že právě Vinnetou byl jeho největším dětským hrdinou a dlouho věřil, že skutečně existuje…

Komik i tragéd

Jeho první výraznější rolí byla postava Roberta ve filmu Návrat idiota, kde sice exceloval v hlavní roli Jiřího kolega herec Pavel Liška v roli „idiota“ Františka, ale pozornost na sebe dokázal strhnout i Jiří Macháček. V roce 2000 přišel zlom, to když přišel do kin dnes už kultovní snímek Samotáři. Za roli věčně „zhuleného“ Jakuba, který neví, co se životem, získal Jiří Macháček cenu Český lev za nejlepší herecký výkon v hlavní roli. A další hlavní role už na sebe nenechaly dlouho čekat. Filmy jako Horem pádem, Jedna ruka netleská (na kterém se podílel i jako spoluscenárista), Medvídek, Kráska v nesnázích, Nestyda, Ženy v pokušení, Muži v naději, Zahradnictví či Toman povznesl nejen svým komediálním talentem, ale dokázal, že umí zahrát i role vážnější.