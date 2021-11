Herec Josef Dvořák: Přežil rakovinu i smrt milované dívky, nyní získá vyznamenání

Josef Dvořák se narodil v Horní Cerekvi za války, v roce 1942, dětství ale prožil v Kadani. Jeho rodiče byli ochotníci a jejich vášeň pro divadlo na něj udělala ohromný dojem. Sice se vyučil automechanikem, ale už za studií věděl, že spravovat auta v životě nehodlá. Po vzoru rodičů začínal v Kadani jako ochotník, jeho první divadelní štací bylo ústecké Kladivadlo. V 70. letech nastoupil do angažmá věhlasného Semaforu, o dvacet let později založil Divadelní společnost Josefa Dvořáka. Sám principál vystupuje v legendárních kouscích S Pydlou v zádech nebo Čochtan vypravuje, které se těší obrovskému úspěchu.

Kdo by neznal Maxipsa Fíka, Boba a Bobka nebo Včelí medvídky? Všem zmiňovaným pohádkovým postavičkám propůjčil geniální hlas. Patnáct let bavil děti i v zábavném televizním pořadu Malý televizní kabaret, kde účinkoval po boku Jitky Molavcové, Štěpánky Haničincové a Pavla Zedníčka. A má možná i malý osobní rekord. Nikdo z českých herců totiž nehrál v pohádkách postavu vodníka tak často, jako právě Josef Dvořák.

Když coby osmadvacetiletý (a podruhé ženatý) potkal v roce 1970 o deset let mladší Alenu, bezhlavě se zamiloval. S druhou ženou Zuzanou se rozvedl a nechtěl být s nikým jiným, než se svou mladou láskou. Osud ale do života milenců krutě zasáhl. Alenu v den jejích narozenin srazilo auto. Řidič vjel z nepochopitelného důvodu do opačného pruhu a tragédii se už nedalo zabránit. Těžce zraněná dívka byla několik dnů v kómatu, lékařům se ji nakonec zachránit nepodařilo.

S bejvalkami v kontaktu

Novou krev do žil mu vlilo až milované divadlo a také bývalá žena Zuzana, se kterou se podruhé oženil. Jenže ani napodruhé to nevyšlo. Herec se nechal slyšet, že si nepamatoval, že by doma někdy snídal, obědval nebo večeřel, v divadle byl víc než doma a to mělo za následek i druhý rozvod.

Když v 80. letech natáčel úspěšný televizní seriál o kuchaři Kuřátkovi, poznal produkční Jarmilu, alias Jáju. Ta se zanedlouho stala jeho ženou a díky ní herec konečně poznal, že i u rodinného krbu může být dobře. Společně ustáli také hercovu rakovinu tlustého střeva, kterou se jim podařilo dlouho tajit. Mají spolu tři dcery, čtvrtou vyženil se svou ženou. Josef Dvořák je několikanásobným dědečkem, před dvěma lety se stal i hrdým pradědečkem. Svou manželku si patřičně hýčká, protože prý vyniká ve stmelování lidí a jen díky ní se velká rodina pravidelně stýká. Tolerantní Jája údajně i jezdí s „bejvalkami“ svého muže na dovolenou.