Herec Karel Roden: Zámecký pán, který se stal poprvé otcem před padesátkou

Jako jeden z mála Čechů dobyl Hollywood, sláva mu do hlavy ale rozhodně nestoupla. Žádné opulentní večírky, žádné skandály s mladými herečkami. Karel Roden spálil mosty v Praze, přestěhoval se do malé vesnice na Příbramsku, nasadil gumáky, vzal vidle do ruky a vzal si pod svá křídla malebný zámek a zemědělskou usedlost. Společnost mu kromě zvířat dělá i jeho žena Laura a dvě milované děti. Zkrátka filmový „happy end“ tak trochu jinak…