Herec Ladislav Mrkvička: Bouřlivák, krotitel šelem a milovník s kupou dětí

Pět potomků, z toho dva nemanželští, dvě manželství a nesmrtelné role, v nichž ho nikdy nezapomeneme. A celý život mu do života zasahovaly nečekané šťastné náhody. Ladislav Mrkvička sice zemřel krátce po Vánocích 27. prosince 2020, zanechal po sobě ale řadu nezapomenutelných vzpomínek.

Kariéra krotitele šelem Nechybělo málo a Mrkvička (2. února 1939 – 27. prosince 2020) by pracoval někde na letišti, v zoo nebo v cirkusu. Dělal přijímačky na DAMU, několikrát a pokaždé neúspěšně. Tak skončil u zvířat. Na jejich drezúru měl evidentně talent. Stačilo tři měsíce u kočkovitých šelem a začal spát v kleci s párem lvů. Z cirkusu Busch dokonce dostal nabídku na pětiletou spolupráci, měl dělat pomocníka člověku, který drezíroval zvířata, s tím, že by se sám vyškolil na krotitele. Těsně před tím, než stačil souhlasit, zasáhnul osud a po několika neúspěšných pokusech ho konečně přijali na studium herectví na DAMU. Dlouho ale na škole nevydržel, jen do roku 1962. Regina Rázlová: Byla rok ve vazbě, důvěru v muže získala ve třetím manželství 16 Ví, jak vypadá život nahoře, ale i hodně dole. Hrála v Národním i…

Rebel a první syn Mrkvičku za účast na majálesu poté, co odpojil projíždějící tramvaj, vyhodili z DAMU. Obvinili ho z narušení státního svátku a výtržnictví a musel na vojnu. Psal se rok 1962. Když byl ještě v zeleném, narodil se mu první syn – Tomáš (57). Jeho matka s ním pak odjela do Belgie a tam synka opustila. Pěstouni, kteří se chlapce ujali, mladého otce Mrkvičku v tehdejším socialistickém Československu našli. Od té doby, jak se Mrkvička v jednom rozhovoru svěřil, byl se synem, který nakonec vystudoval architekturu, pořád ve spojení. Právě on z herce jako první udělal dědečka.

Anděl spásy z Atentátu Když se z vojny vrátil, nešel zpátky k šelmám, ale dělal leteckého mechanika v Piešťanech na Slovensku. V téhle práci moc šťastný nebyl, nicméně jakoby odnikud přišlo vysvobození. „Jednoho dne se tam na bráně letiště objevil režisér Sequens, aby mě vytáhl do filmu Atentát. Dodneška nechápu, jak na to přišel. Student, kterej ještě vůbec nic nenatočil, nehrál… Jsem mu vděčný," vzpomínal herec pro Český rozhlas. A pak šel, konečně, k divadlu.

Herecký život a další zásah shůry Hrát začal v ostravském divadle, pak přešel do Hradce Králové, do pražské Libně do dnešního Divadla pod Palmovkou. Celou tu dobu byla jeho přítelkyní Miroslava Hozová. Mezi tím opět zasáhl osud. V roce 1968 mu z DAMU napsali, že ho rehabilitují a že díky své dosavadní práci obhájil diplom, pro který si má zajet. Jenže ho podepsal profesor, který ho ze školy vyhodil. Mrkvička místo odpovědi poslal zpět sprostý vzkaz. „Do čtrnácti dnů mi přišel diplom v obálce a víc se se mnou nikdo nebavil," řekl. V Libni skončil sám, poté, co odmítnul besedovat s vojáky spřátelené armády. Odešel do Divadla Na zábradlí a pak jsme ho pětadvacet let mohli vídat na pódiu Národního divadla. V 70. a 80. letech pak Ladislav Mrkvička patřil k nejobsazovanějším filmovým hercům. Z filmu a televize si ho například pamatujeme jako žokeje ze seriálu Dobrá voda, nadporučíka Stejskala v Třiceti případech majora Zemana, ze seriálu Policie Modrava, filmů Piknik, Tenkrát v ráji. Svůj hlas propůjčil například Šimonovi z hvězdných komedií o Šimonovi a Matoušovi a za dabing získal také Cenu Františka Filipovského za celoživotní mistrovství.

Všichni jsme jedna rodina Poprvé se herec oženil s Ivanou Kopeckou (70) a narodili se synové Jan (41) a Jakub (37). S Jakubem si rodiče užili. Ve dvanácti poprvé okusil drogy a začal se odvíjet klasický smutný scénář. Nejdřív pervitin, potom heroin, nakonec krádeže, zatčení a rok ve vězení. Mezitím se několikrát léčil, rodina se mu snažila pomoct. Ještě v době, kdy byla s Jakubem Mrkvičkova manželka Ivana těhotná, herec neodolal ženskému šarmu – a narodila se dcera Týna Průchová (37). Potatila se, mohli jsme ji vidět v seriálech Ohnivý kuře, Svatby v Benátkách, Vraždy v kruhu nebo Kriminálce Anděl. Ladislav Mrkvička měl ženy rád, románek prožil například i s herečkou a spisovatelkou Ivankou Devátou (85) poté, co se rozvedla s Josefem Vinklářem (†76), kterého si všichni pamatujeme jako doktora Cvacha ze seriálu Nemocnice na kraji města. Jeho druhou a poslední ženou se stala produkční Alena Kotibová (64). Z tohoto manželství se narodil syn Matěj. Rozvedli se v roce 2013. „Veškerý svůj bordelovitý život mám před hrobem urovnaný. Ženy mají mezi sebou přátelské poměry, děti ze všech manželství se stýkají, všichni se znají a jejich životy se prolínají," řekl o rodině v rozhovoru pro Lidové noviny.