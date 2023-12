Herec Matthew Perry zemřel po požití ketaminu, uvádí výsledky pitvy

Herce, známého zejména pro jeho roli v komediálním seriálu Přátelé, našli jeho asistentskou přivolaní záchranáři bez známek života letos 29. října v jeho domě v oblasti Los Angeles. Soudní lékaři v Los Angeles v pitevní zprávě potvrdili dřívější spekulace médií, že se Perry utopil v bazénu a k jeho úmrtí přispělo i onemocnění tepen a užívání dalších léků. Šlo podle nich ale o druhotné příčiny.

Zrozen pro Chandlera

Byla to právě role Chandlera Binga, která Matthewa Perryho proslavila a učinila jeho postavu nesmrtelnou. Původně však tvůrci seriálu zvažovali, že herce obsadí do role Rosse Gellera, nakonec ale situaci přehodnotili. Chandler Bing byl úplně poslední obsazenou postavou v kultovním seriálu. „Bylo jasné, že se z Přátel stane hit, a tak nás režisér Jimmy Burroughs vzal soukromým letadlem do Vegas – cestou jsme se dívali na pilotní epizodu Přátel – a jakmile jsme tam dorazili, dal nám každému 100 dolarů a řekl, abychom si šli zahrát a trochu se pobavit, protože jakmile se seriál začne vysílat, už to nikdy nebudeme moct udělat,“ vzpomínal ve své autobiografii Přátelé, lásky a ten ohromný průšvih.

Tenisová kariéra

Ještě než propadl své vášni pro herectví, byl Matthew Perry velmi nadějným tenistou. Jako dítě byl dokonce považován za tenisový zázrak. Sportu se dlouhé roky věnoval profesionálně a v národní kategorii juniorů dvouhry v Kanadě se umístil na 17. místě. Když mu ale došlo, že na přední příčky to v tenise nedotáhne, dal přednost herectví.

Jak vypadal reunion herců ze seriálu Přátelé po 17 letech? Podívejte se na video:

Randil s Julií Roberts

Oscarová herečka Julia Roberts se rozhodla, že kývne na epizodní roli v seriálu Přátelé jedině tehdy, pokud bude mít její postava co do činění s Chandlerem Bingem. Tvůrci sitcomu proto Perrymu doporučili, aby se jí začal dvořit. Než se epizoda Super Bowl začala natáčet, byli do sebe oba herci zamilovaní a prožívali vášnivý vztah. Ten ale neměl dlouhé trvání a byl to překvapivě Matthew Perry, kdo ho ukončil. „Chodit s Julií Roberts pro mě bylo příliš velké sousto. Žil jsem v neustálé nejistotě, že mě pustí k vodě – a proč by ne? … A tak místo abych čelil nevyhnutelné agónii z toho, že ji jednou ztratím, jsem se s nádhernou a úžasnou Julií Roberts rozešel. Možná uvažovala, že si trochu sníží laťku a bude chodit s chlápkem z telky, a ten chlápek z telky se s ní teď rozešel. Její zmatený výraz nedokážu vůbec popsat,“ uvedl Perry ve své biografii.

Dostal do Přátel Bruce Willise

Bruce Willis byl jedním z mnoha hvězdných jmen, která si v seriálu Přátelé zahostovala. Právě na jeho účinkování v sitcomu měl ale velký podíl Matthew Perry, který s ním v mezidobí natáčel úspěšnou dvoudílnou komedii Můj soused zabiják. Právě o úspěšnost tohoto filmu se herci vsadili a Bruce Willis prohrál. Součástí sázky bylo, že v tomto případě bude účinkovat v Přátelích, kde se objevil coby postava ubrečeného přítele Rachel Green Paula. Herec se navíc rozhodl věnovat honorář za roli charitě a hrál tak zcela zadarmo.

Bojoval s alkoholem

Alkohol byl prokletí, které Matthewa Perryho pronásledovalo celý život. Se závislostí měl problém ještě před natáčením sitcomu, během deseti let v Přátelích ale situace vyeskalovala a Perry si k závislosti na alkoholu přidal ještě drogy a léky na předpis. V roce 1997 poprvé vyhledal odbornou pomoc a šel na léčení, to se však během jeho života opakovalo ještě mockrát a pomocí alkoholu si způsobil tak vážné zdravotní problémy, že se několikrát ocitl v ohrožení života. Matthew Perry v posledních letech o svých problémech s alkoholem otevřeně hovořil, stejně jako svých zkušenostech s depresí a úzkostí s cílem zvýšit povědomí a snížit stigma obklopující problémy duševního zdraví. Velká část jeho biografie je věnovaná právě věčnému boji s návykovými látkami, který v knize nazval „Ten ohromný průšvih“.