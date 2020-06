Herec Oldřich Kaiser: Boj s démonem alkoholu, infarkt i tajná svatba ve Vídni

Čerstvý pětašedesátník Oldřich Kaiser je prostě talent, a to i na průšvihy. Neřiditelná střela. Svůj za každých okolností, i když je to pro okolí leckdy nestravitelné.

Krocení démonů Jeho otec byl původně laborant, poté reprodukční fotograf v tiskárně, podlahář, maminka Julie zdravotní sestra. Oldřich Kaiser chodil do týdenních jeslí, doma býval jen o víkendech. Jeho průšvihy začaly už tehdy, ale vždycky ho zachránil jeho talent, a tak dokázal i dostudovat. Má ještě starší sestru Evu – poté, co jim ale zkrachovalo společné podnikání, se vztahy v rodině narušily. Léta ho všichni vnímali hlavně jako komika proslulého gagy s Jiřím Lábusem. Některé scénky z televizní show Možná přijde i kouzelník jsou dnes už legendární, stejně jako Kaiserovy excesy. V posledních letech je s ním ale všechno úplně jinak. Hraje na pět hudebních nástrojů, zpívá a zdá se, že se uklidnil a zkrotil svoje démony. Za postavu prezidenta Beneše ve snímku Masaryk získal Českého lva, cenu České filmové kritiky obdržel již dříve za vedlejší roli ve filmu Klauni.

Divoké manželství Užili si s ním všichni. V divadle (například o jednu sezonu v Národním se připravil jen proto, že se cestou na představení rozhodl, že nechce každý den jezdit do divadla jako do továrny, a nasedl na tramvaj opačným směrem) i v soukromí. Herečka Naďa Konvalinková, jeho první žena, za pětadvacet společně strávených let měla okolo hlavy téměř svatozář. Sice někde uvnitř věděla, že tenhle vztah není v pořádku, ale lásce neporučíš. I když se s ním původně rozešla, nakonec si ho přece jen vzala. O rozvod požádala až před šesti lety. Klid ale nemá, dcera Karolína zdědila otcovu povahu, a tak má Naďa trable dál. Přitom to začalo tak krásně. Říkali jim Romeo a Julie. Seznámili se na divadelní premiéře a pak se líbali celou noc…

Láska na první pohled Největší proměna – tedy vizuální – se s ním stala poté, co se dal dohromady s písničkářkou Dášou Vokatou. Jejich seznámení bylo kuriózní. Ona ho oslovila s nabídkou ke spolupráci, aniž by věděla, že je populární herec, a jeho ten fakt tak fascinoval, že se o ní chtěl dozvědět víc. S Dášou to prý bylo stejné. „Já vůbec nevěděla, že je tak slavný! Kdybych to věděla, asi bych se neodvážila ho oslovit," prozradila ona v časopise Téma. Říká se, že šlo o lásku na první pohled.

Proč nic nevěděla? Zdá se to možná divné, že vůbec v Čechách může existovat někdo, kdo neví o existenci Oldřicha Kaisera, ale je to tak. Písničkářka se totiž pohybovala v úplně jiném prostředí. Její první manžel, Zdeněk Vokatý, kterého všichni znali pod přezdívkou Londýn, ji zavedl do společnosti disidentů. Poté, co Dáša podepsala Chartu, emigrovala do Rakouska a pak se vdala podruhé – za básníka Ivana „Magora" Martina Jirouse. Ten zemřel v roce 2011, po dvaceti letech společného života.

Změnil se Spolupráce jim fungovala a nakonec se Dáša Vokatá a Oldřich Kaiser dali dohromady i v soukromí, jsou spolu už celých osm let. Kaiser začal nosit kulaté lennonky, přestal chodit k holiči a do jeho života s múzou Dášou vstoupila i hudba. Po herectví se tak mohl naplno projevit i jeho muzikální talent. Písničkářka si svého partnera, který se občas na veřejnosti objeví v legendárním svetru po nebožtíku Jirousovi, před četnými fanynkami hlídá a občas musí zasáhnout velmi razantně. Dámy jsou prý tak neodbytné, že jednou údajně dokonce na obranu svého partnera musela použít i vlastní pěst. Sice se o tom nemluví ani nepíše, ale šušká se, že se známý herec velmi umírnil, i co se alkoholu týká.