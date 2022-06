Herec Pavel Nový: Vyučil se jako soustružník a přežil smrtelnou nemoc

Má stále dobrou náladu a srší vtipem. I když už je v důchodovém věku, pravidelně hraje ve své oblíbené Ypsilonce, hostuje v divadle Pod Palmovkou a točí filmy. Pavel Nový je také velkým příznivcem otužování a z každého jeho vystoupení je znát, že život ho pořád stále baví. Možná i proto, že o něj před téměř patnácti lety málem přišel.

Otužilec každým coulem Pokud Pavla Nového uvidíte jinde než na jevišti, bude mít na sobě kraťasy. A to i v zimě. Patří totiž k příznivcům otužování, takže se neobléká víc, než je nezbytně nutné, a každý den se koupe v hasičské nádrži u nich na vsi. A i když je otužování módním trendem posledních let, Pavel Nový se zimy nebojí prakticky od dětství. „Nikdy jsem to neměl jako program, ale vyrůstal jsem na Šumavě a své dětství trávil v podstatě venku. Když jsem spadl do rybníka v lednu a namočil se, nemohl jsem se jít domů převléct, protože by mi ostatní utekli, a tak jsem ty tepláky v podstatě zlomil,“ popsal v jednom z rozhovorů herec, který se narodil 5. září 1948 v Plzni. Své oblíbené otužování využil i při natáčení filmu Bába z ledu režiséra Bohdana Slámy, kde si zahrál se Zuzanou Kronerovou. V hořké komedii o jedné silné ženě a její ne úplně funkční rodině hraje otužování velkou roli a do studených vod Vltavy se noří nejen herci, ale i skuteční otužilci. Za film získal Pavel Nový Českého lva a to, že přebíral ocenění před kolegy, považuje za jeden ze svých nejsilnějších zážitků v životě. Jak to bylo s komedií S tebou mě baví svět, kde Pavel Nový také hraje? Podívejte se na video:

V roce 2007 vážně onemocněl. „Primář příbramského ARO, pan doktor Bilina, mi řekl, že jsem to možná přežil jen díky těm kraťasům," vypráví dnes už s úsměvem. Tehdy mu ale do smíchu nebylo. Měl teplotu, nebylo mu dobře, přišly halucinace. Nakonec zkolaboval a tři a půl měsíce strávil na ARO. Část té doby byl v kómatu, část v umělém spánku, nakonec se diagnózu podařilo zjistit v laboratořích v Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích. Herec onemocněl západonilskou horečkou, která poškozuje nervový systém, a to periferní i centrální. Pro většinu lidí starších padesáti let bývá nemoc smrtelná, jemu bylo 59 let. Jeho léty otužování vytrénovaný organismus ale dokázal s nemocí bojovat a vyhrát. Po probuzení ale byl v podstatě ochrnutý na celém těle, jak sám říká, hýbal jen očima. Zhruba po půl roce se posadil na invalidní vozík, pak chodil se dvěma holemi, pak s jednou… Než se vrátil do běžného života, trvalo to asi dva roky. A jistá postižení, i když už jen drobná, si nese dodnes.

Se svou ženou se zná prý prakticky od dětství. „Bylo to takové potrhlo, malá ženská se zrzavým ohonem a hrála volejbal," vzpomíná herec s tím, že nahrávačka to byla výborná. Chodit spolu začali na gymnáziu. Mají spolu dvě dcery a Pavel Nový je také dědečkem čtyř vnoučat – dvě už jsou dospělá, dvě ještě děti. O paní Jaroslavě se někdy mluví jako o paní Colombové – moc lidí mimo rodinu a přátele ji totiž naživo nevidělo. Svého manžela nedoprovází na žádné společenské události ani do divadla, herec o ní však často a s láskou mluví. „Manželka o mediální pozornost nestojí. Považuji to za dobrou věc, protože doma se nemusíme bavit o divadle, já to domů netahám a ona se mě na to neptá. Takže já si vlastně domů jezdím odpočinout," uvedl herec.

Hercem chtěl být od dětství, poprvé se objevil ve filmu Kuřata na cestách. Na DAMU ho nikdy nevzali, přestože to zkoušel třikrát. Vyučil se tedy soustružníkem, po vojně pracoval v továrně. Přesto se k hraní dostal, hrál v divadle v Příbrami a v Karlových Varech, až se nakonec v roce 1989 stal členem divadla Ypsilon. Tam působí dodnes. „Je to moje druhá rodina," prohlašuje o tamním hereckém souboru. Pochvaluje si, že ředitel a umělecký šéf divadla Jan Schmid, který zrežíroval pro divadlo desítky inscenací, dává hercům velkou svobodu. A také, že umí vybrat tým podobně naladěných lidí. „Kdo je pruda, ten v divadle dlouho nevydrží," usmívá se. Teď ale hraje i v Divadle pod Palmovkou, v představení Višňový sad má roli komorníka Firse. Přestože na jeviště vystupuje téměř celý život, hraní pro něj není rutina. Ještě pořád se najdou situace, které přinášejí rozechvělost. „Nejhezčí je, když zažíváte nové věci. A tohle umí vyvolat i režisér Martin Čičvák, který s námi nastudoval právě Višňový sad," pochvaluje si Nový.