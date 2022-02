Herečka Diane Keaton oslavila 76. narozeniny a vypadá lépe než ve třiceti

Jedna z nejslavnějších tváří Hollywoodu, módní ikona, respektovaná herečka, máma dvou adoptivních dětí. Diane Keaton randila s mnoha hollywoodskými krasavci, nikdy se ale nevdala. Na kterého slavného sexy zajíčka si pomýšlí? A proč o sobě říká, že je divná?

Nepřehlédnutelná osobnost Je známá nejen svým hereckým talentem, ale i citem pro módu, její outfity jsou nepřehlédnutelné téměř na každé společenské akci. Poznávacím znamením je obliba v pánském stylu, klobouky, objemné sukně s výraznými pásky a šperky. Je prostě svá, nepodléhá novým trendům, a možná proto se drží na výsluní už dobrých padesát let! Jaké účesy podle celebrit frčí? Podívejte se na video:

Může za to neurotický režisér Diane Keaton, jejíž pravé jméno je Diane Hall, se narodila 5. ledna 1946 v Kalifornii do rodiny inženýra a fotografky. Hereckou kariéru odstartovala v 70. letech, kdy se začala objevovat především v televizních pořadech a reklamách. Možná právě tam si jí všiml slavný režisér Woody Allen a dal Diane první velkou příležitost. Následovaly role ve filmech Spáč, Zahraj to znovu, Same i kultovní Kmotr. Zlomovým okamžikem pro ni byl rok 1977, kdy dostala roli v Allenově dalším filmu Annie Hall. Venkovská dívka toužící po kariéře zpěvačky jí přinesla prvního Oscara a Dianina hvězda začala svítit naplno.

Svatba jedině s Channingem S neurotickým režisérem, který ji obsadil do svých dalších veleúspěšných filmů, nějakou dobu žila, v jejím životě se ale objevují další slavní muži. Randila s kolegou Al Pacinem, Jackem Nicholsonem či Warrenem Beattym. Žádný vztah ale nebyl natolik vážný, aby se Diane rozhodla usadit a vdát se. V jednom rozhovoru se nechala slyšet, že má sice spoustu přátel z řad mužů, o manželství prý ale nikdy neuvažovala. „Myslím, že jsem divná. Je mi přes sedmdesát a jsem asi jediná své generace, která zůstala celý život svobodná." Když jí v roce 2015 řekla známá moderátorka Ellen DeGeneres ve své show, že na vdavky není nikdy pozdě, Diane odpověděla: „Je ženatý Channing Tatum? Je? Opravdu? A jak to, že to nejsem já?! Ten, kdyby mě požádal, tam bych možná to ANO řekla!"

Matkou v padesáti Není tajemstvím, že herečka nemá ani děti, pro jeden odvážný krok se ale přece jen rozhodla. Tedy spíše pro dva. V roce 1996 adoptovala dceru Dexter, o pět let později pak syna Dukea. Matkou se tak stala až v padesáti letech. Rodičovskou roli si nemohla vynachválit. „Stát se matkou mi pomohlo stát se i lepším člověkem. Nechápejte mě špatně, ale opravdu nemám pocit, že bych k naplnění potřebovala muže. Muže miluju, nejlepší možný scénář je mít nějakého po boku, skutečnými láskami mého života jsou ale mé děti," svěřila se herečka.