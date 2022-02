Herečka Linda Rybová: O manželském teroru v Ulici, kyberšikaně a drastické osvětě

Blanka Voláková je oblíbenou postavou Ulice. Nedávno řešila své alkoholové eskapády, kdy si sáhla na úplné dno. Dokázala se z něj ale nakonec odrazit a už už to vypadalo, že začne žít lepší život. Jenže kromě nešťastné lásky k bývalému příteli Evženovi teď doma zažívá hotové peklo. Exmanžel Luděk, který se k ní nastěhoval a se kterým se chystá na stavbu luxusního domu, ji fyzicky napadl a znásilnil. Jak to vše vnímá její představitelka herečka Linda Rybová?

Asi tuším, že natáčení nebylo úplně pohodové…

„No to tedy nebylo. S Vasilem (herec Vasil Fridrich, pozn. aut.) toho máme v rámci Ulice za sebou už hodně, lecčemu se umíme už zasmát, ale tady nebylo do smíchu nikomu. Ani nám, ani režisérovi, ani štábu. Točilo se to víckrát, jednou jsem se u toho napadení docela dost praštila do hlavy o postel, na kterou mě můj seriálový manžel hodil, ale to byla spíš moje chyba.“

Hrozba násilí, které ovšem nejde vidět, je i na sociálních sítích. Snažila jste se v této oblasti edukovat i své děti?

„Holkám je sedmnáct a osmnáct a už si tyhle věci umí docela dobře regulovat samy. Ne že bych jim někdy sociální sítě zakazovala, ale jak ony, tak i syn Franta naštěstí nikdy neměli velkou potřebu sedět u počítačů, nic moc jim to neříká ani dnes. Ale jednu nepříjemnou vzpomínku mám.“

Povídejte…

„Když byla jedna z dcer v páté třídě, to jí bylo jedenáct, viděla v rámci projektu Kyberšikana dokument Zpověď pedofila. Dcera chtěla během promítání odejít, byla z toho naprosto vyděšená, ale učitel ji donutil, že se musí dodívat. To se mi teda zásadně nelíbilo. Proč proboha musela jedenáctiletá holčička poslouchat nějakého pedofila, co cítí, když znásilňuje mladou holku?“

Tak to vám rozumím, tohle je dost zvláštní způsob edukace…

„Co taky nechápu, je, proč mají nedospělé děti v rámci osvěty poslouchat, jak nebezpečné je s někým spát kvůli hrozbě AIDS?“

Tahle osvěta může být evidentně kontraproduktivní a zadělat dětem na trauma…

„No právě! Jako matky podobné věci asi musíme občas řešit, ale odsud posud. Pak se nemůžeme divit, že je všude jen strach. Lidi se dnes bojí už úplně všeho…“