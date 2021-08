Herečka Milada Ježková: Jak se po padesátce dostala od soustruhu na filmové plátno?

Foto: ČSFD.cz/Filmové ateliéry Barrandov

„To je ale krásná půdička, tady se mi to bude věšet…“ „Ale Máňa říkala, že to není směroplatné…“ „Když ale doktor říkal, že Otík je to… momentálně zaostalej…“ Tyto perly českého filmu se prostě neomrzí. A to jen díky jedné (ne)obyčejné (ne)herečce. Jaká byla mimo kamery a kterou slavnou herečku hravě strčila do kapsy?