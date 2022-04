Herečka Naďa Konvalinková: Zažila dětský domov, šikanu i nenaplněnou lásku

Narodila se 18. dubna 1951 v Praze mladým rodičům, což se později ukázalo jako kámen úrazu. Nebo spíš manželství. Mamince bylo devatenáct, tatínkovi sedmadvacet. Naďa má ještě o tři roky mladší sestru Ljubu. Po deseti letech se rodina vinou neustálých hádek a rozbrojů rozpadla. Herečka později přiznala trauma, kdy byla svědkem brutálního fyzického napadení maminky otcem. Jako desetiletá ji musela odvézt do nemocnice, protože si myslela, že maminka zemře. Obě sestry skončily načas v dětském domově. Tam si obě vytrpěly šikanu, ale ani po roce pobytu bez rodičů je nečekalo nic dobrého. Byly svěřeny do péče babičky, otcovy matky.

Z naivky bodrou tetičkou

Původně se právě kvůli častým domácím konfliktům i rozvodu svých rodičů chtěla Naďa Konvalinková stát soudkyní, víc ji ale bavilo herectví. Chodila do „lidušky“ a právě tam pochopila, že její největší vášní je divadlo. Po absolvování DAMU působila v plzeňském Divadle J. K. Tyla, poté se její domovskou scénou stala Městská divadla pražská. Hostovala mimo jiné v divadle Kalich, ABC, ve Viole nebo U hasičů.

Často byla obsazovaná do rolí naivek, a to jak na divadle, tak i ve filmu. Nezapomenutelná byla v roli Květušky v komedii Adéla ještě nevečeřela. Ve zralém věku to pro změnu byly role milých tetiček, bodrých dam nebo starostlivých maminek. Její hlas je dobře známý i těm nejmladším divákům. Kdo by neznal pohádky Dobrodružství pod vrbami, Hajadla nebo Medvídek Sněhůlek, jejichž hlavní hrdiny namluvila, či dětský pořad Kuřátka, který spolumoderovala?