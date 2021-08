Heřmánek léčí popáleniny i nachlazení. Na co dalšího ho můžete využít?

Na co využít další bylinky? Podívejte se na video:

Pokud mu nevyhradíte místo k pěstování na své zahrádce, vydejte se do teplejších oblastí a hledejte jej kolem cest, v polích i na lukách. Květy můžete sbírat od června do září. Heřmánek dorůstá nejčastěji výšky deset až třicet centimetrů, výjimečně může mít až šedesát centimetrů. Sbírejte květy ideálně třetí až pátý den po jejich rozvití. Pozor si dejte na záměnu heřmánku se rmenem. Případný omyl není nebezpečný, jen se můžete rozloučit s léčivými účinky. Žluté kuželovité květní lůžko heřmánku je na rozdíl od květního lůžka rmene duté. Také vůně rostliny není hořkosladce jablečná jako u heřmánku.

Uložte si zlatý bylinný poklad na zimu

Pokud chcete heřmánek uskladnit a využívat jeho blahodárných účinků i mimo období, kdy kvete, usušte jej v jedné vrstvě na papíře či lépe na sítě, na tmavém suchém místě. Sušení bude trvat týden až čtrnáct dní. Sluneční svit by z byliny zbytečně vytahoval léčivé látky i samotnou chuť. Použít můžete i sušičku, důležité je však nastavit ji na nízkou teplotu (ideálně do 35 °C). Dobře usušené květy uložte do skleněné nádoby, kterou utěsněte.