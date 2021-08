Herzigová, Kurková, Maxová: České topmodelky, které dobyly svět

Říká se, že Češky a Slovenky jsou nejkrásnější ženy na světě. Svědčí o tom i úspěch českých modelek v zahraničí. Které z nich se mohou řadit mezi světové topmodelky?

Pavlína Pořízková Kariéru modelky odstartovala Pavlína Pořízková v roce 1980 a už o tři roky později se stala nejmladší modelkou, které se do té doby objevila na titulní stránce prestižního plavkového katalogu Sports Illustrated. Její rodina emigrovala v roce 1968 do Švédska, Pavlína se za svou rodinou mohla vydat až o sedm let později. Po rozvodu rodičů žila ve velmi skromných poměrech, než její kamarádka zaslala její fotku do modelingové agentury. Poté už šla její sláva strmě nahoru a v roce 1992 ji časopis Harper’s Bazaar zařadil mezi deset nejkrásnějších žen světa. Objevila se na titulkách prestižních módních časopisů jako Vogue nebo ELLE, pózovala také pro Playboy. Na konci osmdesátých let se provdala za muzikanta Rica Ocaseka, potomka českých emigrantů. Postupem času dávala čím dál víc přednost rodině a svým dvěma synům. Modeling šel do ústraní a Pavlína se věnovala spíš herectví. Poprvé se objevila ve filmu Portfolio, její asi nejznámější rolí byla ta ve snímku Její alibi po boku Toma Sellecka. Na mola se vrátila po dlouhých třiceti letech před třemi lety, kdy uzavřela přehlídku návrháře Jiřího Kalfara na londýnském týdnu módy. O pouhý měsíc později oznámila rozchod s manželem, který prý proběhl v přátelském duchu. České topmodelky zapomínají rodnou řeč! Podívejte se na video:

Eva Herzigová Eva Herzigová v roce 1989 vyhrála pražský konkurz francouzské agentury Metropolitan Models, což ji přivedlo rovnou do Paříže. O pár let později už byla hvězdou reklamy na podprsenku Wonderbra a říkalo se, že billboardy podél silnic, na nichž byla vyobrazena ve spodním prádle, způsobily několik dopravních nehod. Brzy znal Češku z Litvínova celý svět a začal ji přezdívat Marilyn Monroe východu. Na svém kontě má titulní stránky magazínů Elle, Vogue, Harper's Bazaar, Cosmopolitanu i Playboye. V roce 1996 se vdala za bubeníka kapely Bon Jovi Tico Torrese, manželství však vydrželo pouhé dva roky. V současnosti je jejím partnerem italský podnikatel Gregorio Marsiaj, s nímž má tři děti. Svoje zkušenosti z modelingu stejně jako Pavlína Pořízková zúročila také na plátně, když si zahrála ve snímcích Žena mého přítele a Pohádkář. S rodinou žije trvale v Londýně.

Pavlína Němcová Spolu s Evou Herzigovou odešla do Paříže i krásná Pavlína Němcová, když jí bylo pouhých šestnáct let. Už v osmnácti letech se jí narodil syn Alain, přesto zvládla kariéru velmi úspěšné modelky, a to i navzdory tomu, že se o syna musela soudit s jeho otcem. Pavlína Němcová nic neponechala náhodě a nespoléhala jen na svou krásu. Jako jedna z mála modelek tak má vystudovanou vysokou školu, a to rovnou práva na prestižní francouzské univerzitě Sorbonna. Absolvovala také kurzy herectví v Paříži i v New Yorku, což jí přivedlo k zajímavým rolím. Zahrála si v britském snímku Útěk z Colditzu, ve francouzském trháku Edith Piaf nebo v česko-italském filmu Případ nevěrné Kláry.

Tereza Maxová Tereza Maxová se spolu se Simonou Krainovou v roce 1989 zúčastnila konkurzu pro agenturu Metropolitan Models a stejně jako její kolegyně krátce na to odjela do Paříže, kde se stala úspěšnou modelkou. A to i přesto, že jí řada odborníků doporučovala, aby si nechala udělat plastiku svého výrazného nosu. Nakonec právě díky němu je dodnes nepřehlédnutelnou módní ikonou. Za svou modelingovou kariéru se objevila v časopisech Elle, Vogue, Glamour nebo Marie Claire a spolupracovala s předními světovými návrháři jako jsou Dior, Chanel, Prada, Gucci či Ralph Loren. Byla také dlouholetou tváří švédské značky Oriflame, kterou nedávno vyměnila za Astrid. V roce 1997 se aktivně začala věnovat charitativní činnosti a prostřednictvím Nadace Terezy Maxové pomáhá opuštěným a znevýhodněným dětem. Je podruhé vdaná za tureckého podnikatele Buraka Oymena a o tom, že její jméno ve světě něco znamená, svědčí i fakt, že byla pozvaná na královskou svatbu britského prince Harryho a americké herečky Meghan Markle.

Petra Němcová Také kariéru modelky Petry Němcové odstartovala soutěž. V roce 1995 totiž vyhrála české kolo Elite Model Look a odcestovala do Milána. I ona se objevila na obálce katalogu Sports Illustrated a v roce 2003 za ni získala titul Modelka roku. Patřila také mezi takzvané andílky na prestižních přehlídkách spodního prádla značky Victoria's Secret. O rok později se jí naprosto změnil osud, když ji spolu s jejím snoubencem fotografem Simonem Atleem v Thajsku zasáhla ničivá vlna tsunami. Němcová přežila tak, že vyšplhala na palmu, kde strávila dlouhých osm hodin, a následně se dlouhodobě léčila ze zranění a také ze ztráty svého partnera, který tsunami nepřežil. Pro Němcovou to paradoxně znamenalo, že o ní ve vteřině věděl celý svět. Nabytou popularitu využila k založení charity Nadace šťastných srdcí, která pomáhá obětem živelných katastrof. Randila také se známým zpěvákem Jamesem Bluntem.

Alena Šeredová Česká republika se o ní dozvěděla v roce 1998, kdy se stala první vicemiss, svět krátce poté. Ačkoliv totiž tehdy soutěž vyhrála Kateřina Stočesová, na Miss World byla vyslána právě Šeredová, která se umístila na čtvrtém místě, což bylo do té doby zatím nejlepší umístění, kterého Miss reprezentující Českou republiku na světové soutěži krásy dosáhla. Pro svoji kariéru si vybrala Itálii, kde žije dodnes a je tam známou hvězdou. Byla vdaná za fotbalistu Gigiho Buffona, s nímž má dvě děti. V Itálii se věnovala divadlu, moderovala televizní soutěže a samozřejmě se stále objevovala na přehlídkových molech. Dodnes je miláčkem Italů. V současnosti je jejím partnerem milionář a dědic značky Fiat Alessandro Nasi, s nímž má jednu dceru.