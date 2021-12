Hesidating, schůzka na sucho či hard-balling: Jaké bude randění v roce 2022?

Řada lidí období pandemie využila k zamyšlení, zda je vhodná doba investovat čas a emoce do potenciálního partnera. A právě z toho vznikl pojem „hesidating“: z anglických slov hesitate (váhat) a dating (seznamování se, randění). „Tento termín autoři definovali jako pocit, kdy je vám seznamování se lhostejné a kdy si nejste jisti, jestli chcete hledat vážný vztah, nebo jen krátkodobý románek, protože život obecně aktuálně nepřináší mnoho jistot,“ komentuje trend Adam Durčák z e-shopu Ruzovyslon.cz.

Během dlouhých lockdownů se lidé často uchýlili k sebereflexi a přehodnocení svých priorit. A právě to se odrazilo i na jejich postoji k randění a seznamování se. Seznamovací aplikace Bumble tak zaznamenala poměrně drastické proměny priorit svých uživatelů, co se potenciálních protějšků týče. Celých 61 % lidí v průzkumu seznamky uvedlo, že je aktuálně jejich prioritou najít partnera nebo partnerku, s nimiž snadno navážou emoční propojení. Téměř pětina pak přiznala, že méně lpí na vzhledu protějšku. Bezmála polovina respondentů rovněž prý kvůli pandemii začala zpochybňovat své preference v otázce, kdo je jejich „typ“. Je tak pravděpodobné, že lidé budou v novém roce k randění přistupovat s otevřenější myslí a s méně předsudky.

Hard-balling aneb Neztrácet čas s nevhodnými partnery

Hard-balling by se do českého jazyka dal volně přeložit jako přísné randění. Vzhledem k nejisté budoucnosti vlivem pandemie chtějí lidé čím dál více předcházet zklamání v lásce a zjištění, že jen ztráceli čas. Proto jsou hned od začátku na schůzkách přímější a ochotnější se bavit o svých potřebách a touhách, aby předešli nevhodným partnerkám a parterům a hlavně vztahům, které nemají perspektivu. Lidé s ohledem na nabyté zkušenosti během pandemie navíc přesněji vědí, co od vztahu očekávají, proto pokud u protějšku nezaznamenají něco společného, vztah raději ani nenavážou nebo jej hned v zárodku ukončí.