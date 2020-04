Hilton, Kardashian, Penk: Které celebrity jsou slavné zbytečně?

Také si vedle jména Kim Kardashian představíte především pozadí nepřehlédnutelných rozměrů? Protože přesně to je jakási vizitka této „profesionální celebrity“. Kim Kardashian se narodila do bohaté rodiny a v dětství jí slávu zajišťovalo kamarádství s další zbohatlickou dcerkou Paris Hilton. V dospělosti jí pak popularitu přinesla především uniklá nahrávka sexu s bývalým partnerem, jenž ji dostala na přední stránky bulváru a způsobila, že jí televizní stanice E! nabídla vlastní reality show. Ta mapovala život její rodiny a stala se jedním z nejstupidnějších pořadů vůbec. Slávu si nakonec Kim Kardashian pojistila tím, že se vdala za známého rappera Kanye Westa. Jelikož ani ten moc rozumu nepobral, hodí se k sobě dokonale.

Lindsay Lohan začala svou kariéru už jako dětská herečka a docela se jí dařilo i později v nejrůznějších romantických komediích. Brzy ale začala před herectvím dávat přednost večírkům ve společnosti kamarádek typu Paris Hilton, a tak brzy byla vidět víc než ve filmu před soudem za nejrůznější alkoholové a drogové eskapády, a dokonce za krádeže. Její bouřlivý život ji několikrát dostal i do vězení, odkud se vždy vykoupila na kauci, absolvovala i pobyty v léčebnách, odkud pro změnu utekla. Poté, co si urovnala život a dala se dohromady, se po ní slehla zem. V poslední době se však proslýchá, že si nic ze svého minulého života neodpírá, a tak je dost možné, že opět začne plnit přední stránky bulváru.

Michal Penk

Také muzikant a zpěvák Michal Penk si mohl užívat hvězdnou kariéru. Vždyť to byl on, kdo stál u založení legendární kapely Lucie! V roce 1986 sice skupinu opustil, dařilo se mu ale i tak, psal písně pro Ivetu Bartošovou, bodoval se svým hitem O bláznech, natočil desku Rachot s Terezou Pergnerovou. Celou dobu ale bojoval s tím, že kvůli svému vzhledu je brán především jako idol dívek a žen, ne jako dobrý muzikant. Do jeho života se pomalu začaly vkrádat drogy, zejména pervitin, s nímž bojuje dodnes. O comeback už se pokusil tolikrát, že se to snad ani nedá spočítat, vždy ale na poslední chvíli vycouval. V roce 2014 vystoupil na vzpomínkovém koncertě Lucie, jeho výkon ale byl natolik tragický, že ho kapela raději odstavila od mikrofonu.