Historie diet: Kterým jste podlehli vy?

Hubnoucí trendy jsou na světě přes sto padesát let. Přibývá jich ruku v ruce s tím, jak celosvětově přibíráme. A je paradoxně čím dál složitější nějakému nepropadnout.

Když jsem dostala za úkol napsat tento úvod, přišlo mi zajímavé podívat se, odkdy se na světě vlastně „dietuje“. Prameny nejsou úplně jednoznačné, často se ale historikové shodují, že dietní trendy začaly vznikat, když přestalo být výhodné nosit pár kilo navíc – tedy když přišla průmyslová revoluce, antibiotika, očkování, auta… Nejzajímavější na tom celém ale je, jak se od té doby až dodnes prolínají rozumné přístupy s naprostými bizarnostmi.

V devatenáctém století jste mohli hubnout tak, že jste omezili chleba, cukr a pivo. Ale taky jste si mohli pořídit první pilulky nebo nápoje obsahující mimo jiné arzenik a strychnin, tedy jedy. Reklama tvrdila, že arzenik zrychluje metabolismus, a tak ženy tyto doplňky stravy běžně a s důvěrou používaly, aniž tušily, jak vysoká dávka jedu v nich je. Skok zhruba o sto padesát let dopředu a podívejte se, co je v nabídce nyní: rozumné programy omezující sacharidy, cukry a alkohol, ale také bizarnosti à la detoxikační pití celerových šťáv, hubnoucí kávy obsahující látky ze skupiny amfetaminů nebo zeštíhlující legíny s turmalínem.

Češi začali v historii výrazněji tloustnout celkem dvakrát. Poprvé v druhé polovině padesátých let, kdy definitivně padl přídělový systém (1953) a s ním naučená potřeba uvařit a najíst se z mála. Podruhé pak v devadesátých letech, kdy přišel čas mnoha nových potravin, začalo se méně vařit a více spoléhat na fastfoody a občerstvení z ulice.

Dietní trendy hlubokého socialismu se šířily hlavně díky guruovi Rajko Dolečkovi anebo po sousedsku a spektrum bylo širší než průměrně tlustá kniha o hubnutí. Někdo omezoval rohlíky ze tří na jeden, jiný držel dietu proteinovou, kdy rohlíky vyloučil úplně, a s nimi taky brambory, rýži a všechny sacharidy – nepřipomíná vám to něco?

Naplno však hubnoucí byznys odstartoval až po roce 1989. Objevila se literatura s dietními trendy – dělená strava, krevní skupiny, zónová dieta, potravinové doplňky podepsané celebritami a taky přístroje jako myostimulátory a jiné, které hubnou za nás. Přestali jsme kupovat máslo a začali jsme do košíků nakládat margarín, zavrhli jsme hovězí a začali jsme se přejídat kuřecím, chleba a pečivo jsme nahradili sladkými cereáliemi.

Mezi hromadou balastu ale začala vykukovat i spousta dobrých věcí: třeba studium psychologie a terapie rozumného hubnutí vycházející z přesvědčení, že hubnutí a udržení váhy jsou nejen o jídle, ale především o hlavě, objevili se vzdělaní výživoví poradci a medicína s novými možnostmi bariatrie a metabolické chirurgie, která se ukázala být efektivní při léčbě nemocí z obezity, zejména cukrovky a vysokého krevního tlaku.

I dnes hubneme někteří bláznivě a jiní rozumně. Co se však změnilo, je to, že trendů rapidně přibývá a často bývá těžké odhalit, který patří do které skupiny – třeba proto, že už se dávno nejmenují dieta, ale životní styl. Navíc jednoznačné rady a návody jako „vynechte lepek“ znějí v porovnání s nejasným doporučením „jezte pestře, střídmě, pravidelně se hýbejte a dělejte to tak celý život“ prostě mnohem jednodušeji a často mají i výsledky – a to nejen ty hubnoucí. A abyste se v tom množství informací neztratili, je tu speciál časopisu Dieta.

