Hlavně v teple a v pohodlí: Jaké milostné polohy se nejlépe hodí pro sychravé podzimní dny?

Zapomeňte na Netflix a podprůměrnou televizní zábavu. Lehněte si před partnera na bok a zahákněte horní nohu dozadu kolem jeho zadku. Tato pozice je velmi intenzivní, protože penis může pronikat opravdu hluboko a celé milování bude o to silnější, takže při vyvrcholení budete oba na vrcholu blaha. Muž vám při sexu navíc může laskat prsa, stimulovat vám rukou bradavky nebo vás jen těsně obejmout. Nezapomeňte se před orgasmem ohlédnout a dívat se vzájemně do očí.

Pokud máte krb, využijte toho a udělejte si před hořícím krbem provizorní postel z měkoučkých dek, kožešin a pohodlných polštářů. Lehněte si do tohoto hnízdečka lásky s pokrčenými koleny a široce roztaženýma nohama a nechte si laskat krk a šimrat záda. Bedra si podepřete polštáři, tak aby do vás partner mohl lépe pronikat. Tuto pozici si oba oblíbíte, pokud milujete romantiku. Navíc měkké světlo plápolajícího ohně bude vašemu tělu velmi lichotit a vytvoří jedinečnou atmosféru.

Sexy tulení

Tato milostná poloha tělo na tělo je to dokonalá kombinace objetí a mazlení, jaké můžete zažít. Lehněte si oba na bok, ale čelem k sobě. Obejměte se a zahákněte nohu nahoru a přes partnerovy boky, čímž se objetí posune úplně jiným směrem. Muž svým penisem snadno pronikne do vašeho klína a může dráždit i klitoris. Zkuste také vzájemné polibky, hlazení nebo si jen šeptejte do uší, co všechno spolu chcete tento večer ještě zažít.

Všechny zmíněné polohy můžete ještě více okořenit smyslnou masáží nebo si můžete na pomoc vzít erotické hračky.