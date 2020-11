Hlavní benefity vitaminu D: Jak posiluje imunitu a proč pomáhá proti koronaviru

Hodnoty, které vaše tělo potřebuje, souvisí s věkem. Podle odborníků by měl dospělý člověk přijmout zhruba 1000-2000 IU (mezinárodních jednotek) tohoto vitaminu denně. Pro aktivaci imunních procesů se doporučuje 2000 IU. Samozřejmě jiné dávky jsou pro kojence, děti, těhotné či ženy v menopauze, proto je vhodné poradit se s lékařem. Obézní lidé pak potřebují dávku až třikrát vyšší.

Zdroje vitaminu D

Samozřejmě nejvíce vitaminu D získáme ze slunečních paprsků, proces produkce vitaminu D v těle nastává až po zhruba 15 minutách pobytu na slunci. Odborníci proto doporučují pobyt na slunci alespoň dvakrát týdně po dobu 20 minut, to by nám mělo zajistit dostatek vitaminu D (získali bychom až 90 procent z celkového doporučeného denního množství a přirozeným způsobem). Jenže bohužel venku moc nejsme, na podzim slunce už moc nesvítí, proto je nutné konzumovat potraviny, které „déčko“ obsahují, a také potravinové doplňky. Vitamin D obsahují tresčí játra, mečoun, losos, slaneček, sardinky či sýry. Abyste však denně přijali aspoň 1000 IU, museli byste sníst 200 gramů lososa a 200 g ementálu, nebo 300 g sardinek a 1 kg másla. To se asi jen málokomu podaří. Proto je dobré sáhnout i po potravinových doplňcích.