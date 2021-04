Hledáme Maminku roku 2021! Můžete se přihlásit i vy!

I když je život v mnoha ohledech stále jiný než bychom si přáli, některé věci zůstávají. Třeba soutěž Maminka roku! Její další ročník startuje právě dnes, tak neváhejte a přihlaste se!

Vyhlašujeme 4. ročník výjimečné soutěže plné dojemných, silných i inspirativních příběhů. Znáte ve svém okolí maminku, která by mohla na titul aspirovat? Myslíte, že byste si tento titul zasloužila vy sama? Přihlaste se a můžete vyhrát skvělé ceny v celkové hodnotě 800 tisíc korun.

Některé věci teď dělat nemůžeme, jiné naopak dělat musíme, navíc v míře větší než obvyklé. Starat se celé dny o děti, pomáhat školákům s on-line výukou, pomáhat rodině, myslet na to, jak ji uchránit před nákazou koronavirem, a mnohé další.

I tady se ukáže, jak skvělé jsme, jak skvělé jsou mnohé z vás – i proto vyhlašujeme další ročník soutěže Maminka roku.

Má to cenu!

"Vždycky, když začíná další ročník Maminky roku, cítím takové zvláštní chvění. Říkám si, co letos asi přinese? Jaké maminky se přihlásí? S kým budu mít možnost si popovídat a poznat jeho příběh?" říká šéfredaktorka časopisu Maminka Alice Rossi.

"Pro mě je zkrátka celý tenhle projekt srdcovou záležitostí, která mě pohltí s prvními přihláškami. Čím víc maminek roku znám, tím víc jsem přesvědčená, že má tenhle projekt smysl. Že dokáže být inspirací a třeba i pomocí pro nás všechny ostatní. A v neposlední řadě si cením účasti Tomáše Kluse, který pro nás všechny maminky napsal při téhle příležitosti nádhernou píseň a letos se opět zhostí moderování závěrečného galavečera... No a samozřejmě nesmím zapomenout na patronky jednotlivých kategorií – milovanou Tamaru Klusovou a letos nováčky – Ewu Farnou a Míšu Tomešovou. Jsem přesvědčená, že pro projekt budou skvělým přínosem. Já se tááááák těším!" doplňuje.

Tak jako v minulých ročnících se bude soutěžit ve třech kategoriích. Kromě Maminky roku hledáme Maminku blogerku, Maminku hrdinku a Maminku podnikatelku.

Zvažujete přihlášku? Přihlásit se do soutěže Maminka roku 2021 můžete on-line TADY. Není spěch, můžete si to rozmyslet. Přihlašování začíná právě dnes a běží až do 28. května 2021. Z vašich přihlášek vybereme deset finalistek z každé kategorie.