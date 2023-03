Hledáte krátký románek? Pak byste podle mužů měla splňovat tato kritéria!

Nic k chlubení to není, ale jistě se to stalo mnohým z nás – románek…

Má-li manželka či dlouhodobá partnerka po letech i dětech stále pěkné a pevné přednosti, lze to považovat za třešničku na dortu dlouhodobého vztahu. Obvykle to ale nejsou kritéria, která muže dovedou k rozvodu. Muži se zpravidla kvůli neforemnému pozadí nerozvádějí, k rozvodu páry zpravidla doženou mnohem větší neshody. U krátkodobých vztahů bývají naopak obliny zásadním kritériem. Pakliže je jejich nositelka umí patřičně vystavit, jistě se jí kolem nohou bude otírat mnoho „mlsných kocourů“.

Osobnost, energie a sebevědomí

Není tak úplně důležité, zda je chytrá, hloupá, zda má nějaké charakterové vady a podobně, ale vždy by z ní měla sálat energie, měla by být v jistém smyslu osobnost. A to osobnost sebevědomá. Sršící energie, živočišnost a zjevně vysoké sebevědomí do určité míry naznačují, že s ní v posteli nebude nuda. A o to přece jde! Taková osobnost může někdy dokonce zastínit i atraktivní ženu s křivkami modelky, avšak zcela „nemastnou a neslanou“, bez energie a bez života.