Hledáte lásku na seznamkách? Na tyto případy si dejte pozor!

V dnešní době jsme všichni nějakým způsobem na sociálních sítích, nehledě na věk. Ať už na Facebooku, Instagramu, Twitteru nebo například na Linkedin. Málo kdo se nedá virtuálně dohledat, a pokud ho opravdu nemůžete najít, je to přinejmenším trochu podezřelé. Jistě, někteří lidé tvrdí, že je sociální sítě obtěžují a že nechtějí být lapeni ve virtuálním světě, proč by ale pak byl na online seznamce? Buď má nějaké tajemství, nebo prostě něco nehraje. Dejte si pozor!

Zamilovat se online je celkem snadné, protože lidé se vždy snaží prezentovat tak, aby vypadali co nejlépe. Pokud s někým komunikujete virtuálně už delší dobu a uvědomíte si, že o něm nevíte nic osobního, měla byste se zamyslet. Odvádí řeč jinam pokaždé, když máte důvěrnější dotaz? Nebo vůbec nereaguje? Tady zřejmě něco nehraje. Určitě byste měla vědět minimálně to, kde pracuje, jaký je jeho rodinný stav a podobné informace. Jestliže víte jen to, že si umí fotit hezké fotky, asi je za nimi skryto něco jiného.

Vyhýbá se setkání

Samozřejmě není nutné hnát se do osobního setkání po pár větách, které mezi sebou prohodíte na sociálních sítích. Když už si ale píšete několik týdnů a on se stále nemá k tomu, aby navrhl schůzku, zkuste to vy. Jakmile se začne vykrucovat, je jasné, že není něco v pořádku. Samozřejmě, jednou nebo dvakrát se může stát, že člověk onemocní nebo mu do toho přijde neplánovaný rodinný problém, když se ale vymlouvá už po několikáté, dejte ruce pryč.