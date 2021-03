Hledáte toho pravého? Soustřeďte se na těchto 5 bodů, abyste vybrala správně

Hledání partnera v dnešní době rozhodně není nic jednoduchého, obzvlášť v posledních dnech, kdy je v naší republice omezen pohyb a setkávání. Pokud ale i tak hledáte toho pravého například prostřednictvím on-line seznamek a nechcete šlápnout vedle, tyto rady by vám mohly pomoci.

Společné vize Jestliže jste se rozhodla, že si konečně chcete najít partnera, s kterým pokud možno strávíte zbytek života, je poměrně důležité, aby se vaše životní cesty dokázaly protnout. Pokud váš nový objev chce na stáří cestovat po světě, zatímco vy se těšíte, jak budete pracovat na zahrádce a starat se o vnoučata, dost pravděpodobně to budoucnost mít nebude. Jestli on touží bydlet na samotě v rodinném domku, ale vás srdce táhne do ruchu velkoměsta, je to celkem zásadní problém. Je proto třeba si ujasnit vaše vize ohledně společného soužití, plánů, cílů i koníčků a případně zjistit, zda jste oba schopni kompromisů. Jak poznat, že už jste pár? Podívejte se na video:

Konverzační parťák Komunikace mezi partnery je nesmírně důležitá, a to i tehdy, když tématem konverzace není něco zásadního. Samozřejmě je fajn, když spolu dokáží dva lidé i mlčet a nepřijde jim to divné, dokázat si povídat o všem je ale také důležité. Je fajn sdílet společný smysl pro humor a umět si spolu povídat nejen o filosofických otázkách, ale i o drobných a nepodstatných hloupostech, které odlehčí každodenní starosti.

Fyzický kontakt Jakmile se dostanete do fáze, kdy se fyzicky sblížíte, nastává další zlom ve vašem vztahu. Bude-li vám sex fungovat, je to pro vás jedině dobře. Pokud si ale v posteli nebudete vyhovovat od samého začátku a nebude se to nijak zlepšovat, zkuste se zamyslet. Možná vám připadá, že sex není tak důležitou součástí vašeho vztahu, ale není to tak. Jakmile začnete mít závažnější problémy v posteli, odrazí se to i v dalších spektrech vašeho vztahu a může to vést i k jeho konci. Sledujte u partnera také fyzické doteky, které nevedou k sexu. Pozorujte, zda vás někdy jen pohladí, políbí, vezme za ruku. Jednou byste totiž i takové drobné pozornosti mohla postrádat.

Vzájemné vnímání Poslouchejte pozorně, co vám váš objev o sobě sděluje. Můžete tak snadno odhalit, jak to má například s věrností, jestli není cholerik, který se snadno naštve, nebo jestli není přehnaně žárlivý. Zároveň sledujte, jak reaguje na to, co mu říkáte o sobě vy, zda si informace bere k srdci a pracuje s nimi. Pokud je k vám nevšímavý, pravděpodobně to tak bude pořád.