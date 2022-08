Hlídání vnoučat není povinnost: Jak si nastavit hranice a jak hlídat s rozumem

Aneta vnučku hlídala, ale trochu proti své vůli

„Dokud vnučka nechodila do školky a dcera do práce, hlídala jsem ji jen občas, až mi to bylo líto. Jenže pak snacha nastoupila na plný úvazek do práce a já se jí pochopitelně, ač částečně stále pracuji, snažila pomoci. Jenže čeho je moc, toho je příliš. Ráda vypomohu, ale ne každý víkend, ne vždy když je vnučka nemocná. Také nevidím důvod vodit a vyzvedávat vnučku třikrát týdně z různých kroužků, což je pro snachu pochopitelně nesnadné. Ani ne čtyřletá holčička tolik kroužků mít nepotřebuje, a pokud to její rodiče chtějí, nemohou přece automaticky spoléhat na to, že jim pomohu!

Je to od snachy a syna trochu citové vydírání, kterému často podlehnu a pak jsem nespokojená. Vnučku mám moc ráda, ale mám ráda i svůj život – přítele, kamarádky, zahrádku a zájmy. Navíc je nyní těhotná i dcera, která bude chtít také hlídat, když jsem hlídala dceru snaše. Má spolužačka a kamarádka ze střední školy, která se vdala do Ameriky, nic podobného nezná! Její snacha má paní na hlídání, kamarádce je to líto. Já bych brala kompromis,“ vypráví Aneta.

