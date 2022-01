Vztek a hněv mohou mít mnoho podob. Někdo se promění v sopku, z níž létají emoce, zatímco jiný předstírá, že se nic neděje, a raději v sobě vztek skryje. Kterému znamení zvěrokruhu je lepší se vyhnout, když je naštvaný? A jak se hněv projevuje?

Beran (21. března – 20. dubna) Beran je tak trochu startovací, je náchylný k náhlým výbuchům. Když se naštve, může být velmi rychle opravdu hodně zlý. To se projevuje náladovostí až agresivitou, záleží na tom, jakou náladu měl v okamžiku před výbuchem. Je dobré jim dát vždy trochu prostoru, aby měli možnost vychladnout. Když se jim nebudete plést pod nohy, ocení to. Co hvězdy předpovídají pro rok 2022? Podívejte se ve videu na předpověď astroložky Martiny Boháčové:

Býk (21. dubna – 21. května) Pro Býky je typická tvrdohlavost. Když se naštvou, můžete mít pocit, že se hádáte se zdí. Nejen proto, že jsou paličatí, ale také dokážou být nekompromisní, takže je pro vás téměř nemožné prosadit svůj názor. Buďte připraveni na to, že když se Býk naštve, nebude to jen na pár hodin, ale třeba na několik dnů. Jejich hněv bývá nepředvídatelný, což znamená, že jeden den mohou být naprosto chladní a další den připraveni bojovat. Býci neuznávají romantiku, ale sex s nimi bude skvělý. Co čekat od tohoto znamení? Zamilovaný muž - Býk použije veškeré své kouzlo, aby vás získal, ale…

Blíženci (22. května – 21. června) Blíženci se mohou naštvat kdykoli, jen u nich nikdy nevíte, kdy to bude. Jsou velice náladoví, takže jejich naštvanost může přijít v okamžiku, kdy to nejméně čekáte. Kromě toho nebudete vědět, jak se to projeví. V závislosti na jejich momentální náladě budou buď naštvaně mlčet, dokud se zase nezačnou cítit lépe, nebo na vás budou křičet. Proto je lepší připravit se na obě varianty. Dokážete být věrní? A co váš partner? Tato znamení jsou loajální, tato vůbec 1 Nemyslíme věrnost jen ve vztahu vůči partnerovi, ale věrnost či…

Rak (22. června – 22. července) Když se Rak naštve, můžete mít pocit, jako by k vám mířila přílivová vlna hněvu. Ať už jsou citově zranění, nebo naštvaní, Raci jsou v tu chvíli manipulativní a podezřívaví. Nepodceňujte ani jejich pesimistickou povahu. Když je Rak naštvaný, možná se nebude chtít dlouho usmířit, protože si bude myslet, že to nemá smysl. V hádce se Rak rychle uzavře nebo se stane pasivně agresivní. Opatrně, může se pokusit vám ublížit. Která planeta vládne vašemu znamení? Zjistěte to, ať víte, co je pro vás důležité Každé znamení zvěrokruhu spadá pod jednu z deseti základních planet.…

Lev (23. července – 22. srpna) Lev je velmi sebestředný a bývá arogantní, takže když je naštvaný, je nemožné se s ním dohadovat. Navíc Lvi na svém jednání nevidí nic špatného, ​​tak proč byste měli vy? Lev je známý tím, že trpívá na špatnou náladu, a když se naštve, bývá i zlý. Usmiřování pak bývá náročné, ale když mu dáte najevo, že je úžasný a jedinečný, přejde ho to jako mávnutím proutku. 10 fascinujících zajímavostí o znamení Lva, které vás možná překvapí! Lev je ohnivé znamení, které je rádo středem pozornosti a miluje…

Panna (23. srpna – 22. září) Panna je jedním z nejodvážnějších znamení, což vysvětluje, proč bývají Panny přehnaně kritické. Každou i sebemenší drobnou hádku berou vážně, i když z ní žádný oheň nevznikne. Očekávejte, že naštvaná Panna bude buď potlačovat svoje emoce, nebo jim dá naopak volnou ruku a vy je pořádně pocítíte. Vše závisí na tom, jak moc silný je v danou chvíli jejich hněv. Jaký jste typ temperamentu? Poznejte, zda jste cholerik, melancholik, či sangvinik Podle toho, jak moc jste introvertní či extrovertní a labilní či…

Váhy (23. září – 23. října) Váhy ze všeho nejvíc nesnášejí konfrontaci, takže se jí budou vyhýbat jako moru. Mnohem raději v sobě budou skrývat zášť, jen aby nemusely řešit konflikt. Bývají nerozhodné ve svých pocitech, v jednu vteřinu si budou chtít o problému promluvit, další minutu se ale budou raději snažit zapomenout, že je něco špatně. Samotné je to dost rozčiluje, ale je pro ně těžké čelit svým pocitům, takže se připravte na patové situace, pokud půjde o vyjednávání. Váhy nemají rády překvapení, nesnáší hádky. Jaké je toto znamení? Váhy nemají rády změnu, milují luxus a pohodlí, což pro ně platí doma…

Štír (24. října – 22. listopadu) Štíři bývají občas velmi tajnůstkářští, což se může obrátit proti nim, protože pak snadno podezřívají ostatní, že jednají jako oni. Štír je vášnivý v lásce i bojích, takže od nich očekávejte agresivní a vášnivé výbuchy, když jsou naštvaní. V takových chvílích mohou být defenzivní a nekomunikativní, takže je lepší nechat je chvíli o samotě, aby se uklidnili. Připravte se také na sarkastické komentáře, kterými vám bude chtít Štír ublížit. Zlozvyky podle hvězd: Štíři jsou roztržití, Býci si koušou nehty Kozorozi ulítávají na nakupování, Vodnáři zase rádi experimentují a…

Střelec (23. listopadu – 21. prosince) Střelec nechce nic jiného ​​než uhasit konflikt co nejrychleji. Na druhou stranu, když je naštvaný, často přestane přemýšlet, takže jeho slova bývají pěkně ostrá a bolestivá. Slovy dokáže zaútočit tak, že rozdává nepříjemné rány, které ve vás vyvolají nejistotu a útočí na vaše sebevědomí. Není to fér, ale je to něco, co Střelci dělají, když jsou naštvaní. Smiřte se s tím. Vlastně to ani tak nemyslí. Střelec jde vždy do všeho naplno, nemá rád pravidla. Jaké je toto znamení? To, že Střelec miluje svobodu, je notoricky známé. Proto vás možná…

Kozoroh (22. prosince – 20. ledna) Kozoroh má spoustu dobrých vlastností, ale když je v obtížné nebo stresující situaci, bývá nemilosrdný. Když se naštve, stanou se dvě věci. Buď bude tvrdit, že se vůbec nezlobí, i když je to lež (která je na něm navíc vidět), nebo svou kritiku a naštvanost zaměří na nejbližší cíl, i když je v tom nevinně. Chová se pak povýšenecky a všechny kolem obviňuje. Jak ze sebe dostat vztek i agresi a přitom neublížit druhým Jak jsme spolu zavření celé dny doma, je to pěkný nápor na psychiku.…

Vodnář (21. ledna – 20. února) Vodnáři dávají neradi najevo emoce, protože nechtějí vypadat jako slaboši. Když mohou, raději nemluví o tom, co je rozčiluje nebo co je vytáčí. I proto mají tendenci udržovat svůj hněv hluboko v sobě a nechat ho hnisat, místo aby mu dali volný průběh. Dost často dávají najevo, že jim nezáleží na tom, jak se cítíte vy. Raději by se ale měli zamyslet sami nad sebou. Vodnář je velmi originální znamení, nudit se s ním nebudete. Co od něj čekat? Vodnář je velmi zvídavé znamení, které sice s věkem opouští své…