Hobby podle zvěrokruhu: Který koníček se pro vás hodí podle znamení?

Beran (21. 3. - 20. 4.) Jste ohnivé znamení, které potřebuje pořád něco dělat. Jste velmi nezávislí a máte rádi výzvy. Ideální pro vás je například horolezectví, které je sice náročný koníček, ale taky přitažlivý. Jakýkoli druh týmových sportů by vám taky mohl vyhovovat a zároveň byste se mohli naučit něco nového, protože vás baví hrát si s ostatními. Sport vám taky pomůže transformovat vaše krátké výbuchy vzteku do něčeho pozitivního a motivovat vás.

Pokračování 2 / 12 Býk (21. 4. - 21. 5.) Jste klidní a milujete svoje pohodlí. Váš koníček by neměl být moc fyzicky namáhavý. Když ale najdete zalíbení ve fitness, pak se posilovna stane vaším číslem jedna. Pro klidné a přírodu milující Býky je ale ideálním koníčkem zahradničení. To vás naplní pocitem harmonie. Bude vás těšit, že se staráte o něco, co roste. Dalším možným koníčkem je ochutnávání vín, máte totiž přirozeně rafinované chuťové pohárky a ochutnávat a poznávat víno by mohlo být pro vás velmi příjemné.

Pokračování 3 / 12 Blíženci (22. 5. - 21. 6.) Jste rychlí a komunikativní, takže ideálním koníčkem je učení se cizím jazykům. To rozšíří vaše okruhy poznání. Můžete taky zvolit jako hobby kurzy psaní, většina Blíženců ví, že psát jim jde a že by z nich mohli být dobří spisovatelé. Další Blíženci jsou skvělí v malování nebo ručních pracích, obecně jakákoli kreativní činnost je pro ně ideálním koníčkem.

Pokračování 4 / 12 Rak (22. 6. - 22. 7.) Milujete rodinnou pohodu a rádi trávíte čas s rodinou někde venku. Skvělým koníčkem je pro vás vaření, v němž můžete skutečně excelovat. Bude vás těšit, že vaříte pro své blízké, které máte rádi. Podobně jako Býci budete nadšení i na zahradě, to vás uklidní. Překvapivě vám ale sedne i box, který vás osvobodí od vašich vnitřních obav, pomůže vám uvolnit napětí a zároveň vás posílí.

Pokračování 5 / 12 Lev (23. 7. - 22. 8.) Jste jedno z nejkreativnějších znamení zvěrokruhu. Takže existuje spousta koníčků, které můžete vyzkoušet a pravděpodobně vás budou bavit. Vaše láska k publiku by vás mohla přivést k tanci či divadlu. Hodně se taky zajímáte o svůj vzhled, takže proč nezkusit módní design, určitě se na tomto poli neztratíte.

Pokračování 6 / 12 Panna (23. 8. - 22. 9.) Jste tak oddaní své práci, že moc času na koníčky nemáte. Ale co najít něco, kde zužitkujete svoje plánovací dovednosti a smysl pro detaily. Například šachy nebo práce s hlínou, jako je sochařství či keramika. Vhodným koníčkem by mohlo být i hodinářství, které vyžaduje přesnost a pochopení složitých systémů. No a pokud vás hodinky nelákají, můžete se dát do opravy kola nebo čehokoli, co vyžaduje preciznost.

Pokračování 7 / 12 Váhy (23. 9. - 23. 10.) Milujete oblékání a umění, takže módní či interiérový design by mohly být pro vás tím pravým koníčkem. Někteří z vás jsou v umění tak dobří a zběhlí, že byste to určitě měli zkusit. Vaše láska ke kráse by se mohla taky projevit ve fotografování, kdy si můžete skrze objektiv všímat nádherných tváří nebo zajímavých scenérií kolem vás.

Pokračování 8 / 12 Štír (24. 10. - 22. 11.) Pro většinu Štírů je život velmi intenzivní výzvou. Jste tak trochu jako tsunami. Taková je hloubka vašich emocí, které jsou někdy i pro vás až moc chaotické. To je důvod, proč by pro vás mohla být skvělá meditace. Ideální koníček, který vám pomůže odtrhnout se a pozorovat své emoce způsobem, který vám umožní vidět vše jasněji a hlavně klidněji. Vhodným koníčkem by mohl být i šerm, který je dynamický a naučí vás útok i obranu.

Pokračování 9 / 12 Střelec (23. 11. - 21. 12.) Jste energičtí a milujete dobrodružství. Cestování je vaše hlavní láska a rádi objevujete nové země a nové lidi. Ideálním koníčkem pro vás může být plachtění nebo kanoistika, které by mohly splnit všechny vaše touhy naráz. Tyto aktivity vás naučí interpretovat pohyb ve vodě a vyžadují též, abyste v případě nouze jednali asertivně. Jste také velkou inspirací pro ostatní a mnozí říkají, že jste učitelem zvěrokruhu. Takže se můžete ve volném čase věnovat taky mentorství či koučování.

Pokračování 10 / 12 Kozoroh (22. 12. - 20. 1.) Nic vám nedělá větší radost, než když můžete postupovat ve své kariéře. Ideálními koníčky pro vás jsou tedy takové, které vám pomohou rozvíjet dovednosti potřebné na vaší pracovní cestě. Co zkusit kurzy sebepoznání, cizí jazyky nebo kurzy rétoriky? Pokud byste chtěli vyzkoušet nějaký sport a pořád vypadat nóbl, vyberte si golf.

Pokračování 11 / 12 Vodnář (21. 1. - 20. 2.) Máte rádi moderní technologie a máte futuristické myšlení. Přitažlivým koníčkem pro vás může být digitální design nebo řešení hádanek či luštění křížovek. Z extrémních sportů je pro vás vhodný parašutismus či waterboarding, to vám dodá vzrušení.

Pokračování 12 / 12 Ryby (21. 2. - 20. 3.) Soucitné a umělecky založené Ryby mohou vyzkoušet řadu koníčků. Velmi dobře jim to půjde při kreslení, malování, zpěvu a tanci. Mohly by se taky učit hrát na nějaký hudební nástroj. Ze sportů je pro dobrodružněji založené Ryby vhodná jízda na kajaku či kanoistika, protože jsou to sporty spřízněné s vodou. Ryby jsou ale také nápadité, takže ideálním koníčkem je pro ně i četba.